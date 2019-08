Fotbalisté Brozan zvládli vstup do nového ročníku České fotbalové ligy. Na úvod soutěže, která je nově rozdělená na dvě skupiny a hrají v ní i rezervy ligových celků, porazili v domácím zápase Bohemians Praha B 2:0.

První půle přinesla šance na obou stranách, skóre se však neměnilo. Zápas se začal lámal v 55. minutě, kdy byla po faulu Krcha nařízena penalta pro domácí Sokol. Aljinovičův pokus sice brankář Kouba ještě vyrazil, ale na dorážku už byl krátký. Bohemka, kterou posílilo i několik hráčů z prvního týmu, nedokázala překonat skvělého brankáře Lipše, v závěru pojistil výhru Hovsepyan, který dorazil opět střelu Aljinoviče.

„Bohemka je kvalitní celek, který si přivezl ligové borce. Jsou to rychlostí typy, proti některým našim hráčům. Zvládli jsme to na výbornou, kluci to odmakali. Byl to výborný výkon celého mančaftu, skvělá kolektivní práce, nemohu vyzdvihnout pouze jednoho hráče,“ byl po utkání spokojen domácí kouč Petr Čermák. Ten si pochvaloval i fyzický fond svého celku, který prý stále navyšuje. „Na můj vkus jsme začali trochu později, takže i přes kvalitní přípravu na fyzičce stále ještě pracujeme. Myslím ale, že jsme v tomto na velice dobré úrovni.“

„Do utkání jsme vstoupili trochu bojácně, ale nakonec jsme svojí bojovností a pílí získali cenné tři body,“ hodnotil i hrdina v domácí brance Přemysl Lipš. „Každé čisté konto má svoji váhu, zvláště proti hráčům Bohemky, kteří mají obrovskou kvalitu,“ pochvaloval si. Zmínit však nezapomněl ani jedno své drobné zaváhání. „Zatrnulo mi, protože jsem podklouzl, naštěstí soupeř šance nevyužil.“

OBMĚNA KÁDRU ZATÍM NEVADÍ

Brozany si tak připsaly první tři body a na týmu Petra Čermáka se ani neprojevila výrazná letní obměna kádru. „Na trénincích pracujeme na zlepšení herní činnosti a už máme nějaké automatismy. Kluci jsou fotbalisté, zvykají si na sebe a máme nějaké věci, které po nich chceme a už by se to mělo jen zlepšovat,“ tvrdil kouč Brozan.

V dalším kole čeká Sokol postoupivší celek z divize, Přepeře. „Je to nováček soutěže, ale nelze nikoho podcenit. Ke každému zápasu přistupujeme s pokorou, ale zkusíme urvat další tři body i zde,“ vyslal dalšímu soupeři jasný vzkaz Lipš.

NAVRÁTILEC HRUŠKA SPOKOJEN NEBYL

Rezervu pražské Bohemky vedl v zápase proti Brozanům Vladimír Hruška, jenž si kdysi se současným trenérem Sokola Petrem Čermákem zahrál právě v červenobílém dresu. Po výkonu svého týmu s pěti posilami z prvoligového áčka ale zůstal rozčarován.„Kluci se celý týden připravují a nakonec budou sedět na lavičce, myslím sí, že by stačilo posílení o dva hráče,“ vyjádřil své obavy už před utkáním.

Po zápase byl ještě zasmušilejší, kvintet Krch, Vondra, Záviška, Nečas a Koubek ho totiž rozhodně nenadchlo. „Jak herně, tak i přístupem mě zklamali a kouč Hašek si s nimi bude muset promluvit, protože se o jejich výkonu určitě dozví. Hodnotit utkání nemá význam, protože s pěti ligovými hráči to musí vypadat úplně jinak,“ pokračoval zklamaně. „Když už to nejde, tak se musíme pokusit zápas alespoň zremizovat.“

AUTOR: JAKUB VÍTEK

Fotbal, Česká fotbalová liga, 1. kolo:

Brozany – Bohemians B 2:0 (0:0).

Branky: 55. Aljinovič, 84. Hovsepyan

Rozhodčí: M. Paták. ŽK: 1:2. Diváci: 411.

Brozany: Lipš – Bubeníček, Hruštinec, Obrtlík, Mešič – Hloušek, Cibulka, Výborný (70. Jakš), Hovsepyan (86. Turek), Bories Peréz, Aljinovič