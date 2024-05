Utrápenou remízu 1:1 mají za sebou třetiligové Brozany, které doma plichtily s prvoligovou rezervou Hradce Králové. Tým z Litoměřicka se netají tím, že už vyhlíží konec sezony.

Fotbalisté Sokola Brozany - ilustrační foto. | Foto: Milan Richtr

„Byl to jeden z nejhorších výkonů,“ bez okolků přiznal Jiří Šmidrkal, asistent brozanského kouče Jiřího Němce.

Poměrně vyrovnané, ale také nervózní utkání, mnoho šancí nepřineslo. Brozany ukázaly, že se v poslední době hodně trápí v útoku. Hosty dostal do vedení už v 8. minutě Březák. „Chybovali jsme a soupeř trestal. Pak přišla naše další chyba a další velká šance Hradce. Naštěstí z toho gól nebyl,“ pokračoval Šmidrkal.

Litoměřicko a divize? Prioritou je pohárová trofej a postup rezervy

Po změně stran domácí vyrovnali v 63. minutě. Předcházela tomu střela Šupa a rohový kop. Ten sice Hradec odvrátil, ovšem jen díky ruce ve vápně. Následovala penalta, kterou proměnil právě Šup.

„Je vidět, že už se blíží konec sezony. Náš kádr je aktuálně velmi úzký, hrajeme to ve dvanácti, třinácti lidech. Máme tam zranění. Nebudeme zastírat, že vyhlížíme konec sezony,“ usmál se.

Brozany jsou aktuálně čtvrté, právě tato pozice je jejich hlavním cílem. „Je to tak, dali jsme si cíl, že chceme skončit čtvrtí. Bude to ale těžké,“ dodal.

„Do zápasu jsme šli s úkolem zastavit sérii porážek. Vstup do utkání se nám povedl, rychle jsme se ujali vedení. Do poločasu jsme si vytvořili další šance na navýšení náskoku, což se nám ale bohužel nepovedlo. Ve druhé půli nás domácí jednoduchou hrou zatlačili do defenzivy, z čehož po rohu vyplynula penalta. Když jsme pak neproměnili další šance, které jsme si vypracovali na konci zápasu, skončilo utkání remízou, za kterou si odvážíme bod," řekl k utkání Adrián Rolko, trenér Hradce Králové B.