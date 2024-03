„Myslím, že jsme byli herně lepší než soupeř, ale nebyli jsme vepředu dostatečně důrazní, abychom tam dotlačili víc než jeden gól,“ litoval po utkání ústecký bek Alois Hyčka. „Neměli jsme klid ve hře na míči, což nám chybělo k lepšímu výsledku,“ viděl jako kámen úrazu trenér Daniel Sochor.

„Do Ústí jsme jeli s respektem, ale klukům jsme zdůrazňovali, že když budeme hrát náš fotbal, můžeme uspět. A to se potvrdilo,“ byl s bodem spokojený hostující lodivod Benjamin Vomáčka. „Hráli jsme kvalitní utkání, remíza je zasloužená. Ústí sice mělo v některých fázích více ze hry, ale na gólové šance jsme vyhráli my.“

Další derby bylo na programu v České Lípě, kde ale diváci v souboji proti Brozanům gól neviděli. „Soupeř má kvalitu, má zkušené hráče. Venku prohrál jen jednou. Hrál na brejky, bylo to dost těžké. Myslím si, že remíza je spravedlivá. Šance byly na obou stranách, bohužel jsme ty naše neproměnili,“ řekl kouč domácího Arsenalu Pavel Hradiský.

„Byl to první zápas, my jsme přijeli do Lípy bodovat, což se povedlo. Měli jsme na začátku utkání štěstí, domácí měli čistou gólovou šanci. Potom jsme hru vyrovnali. V závěru první půle jsme měli navrch my, nastřelili jsme tyč. V závěru domácí chaoticky tlačili, ale nic z toho nebylo. Remíza je spravedlivá,“ přidal za hosty pohled vedoucí mužstva Ján Kudlička.

Remízu 1:1 z Pardubic přivezli v souboji s tamní rezervou hráči Mostu. „Klasický první jarní zápas po dlouhé přestávce a přípravě. Opatrný z obou stran, čekalo se, co soupeř vymyslí a jak to vymyslí. Nakonec si myslím, že remíza asi zasloužená, i když v mých očích jsme měli více možností skórovat a přetáhnout střetnutí na svou stranu. Ale jsem spokojený, bod bereme,“ řekl trenér hostů Miloš Sazima.

Domácí remízou 2:2 s Chlumcem nad Cidlinou odstartovali záchranářskou misi fotbalisté teplické juniorky, jíž vedl poprvé v soutěžním klání nový trenér David Šourek.

BEZ BODŮ

Porážku 0:2 v rovněž záchranářském souboji s Hradcem Králové B koušou Přepeře. „V úvodu jara máme hratelný los, už musíme získávat body, protože situace je složitá,“ uvedl Miroslav Kvapil, místopředseda předposledního celku tabulky.

S prázdnou skončili na úvod také liberečtí mladíci. Ti šli sice po trefě Kuľhy rychle do vedení, ale domácí ještě do konce poločasu otočili. „Nejdůležitější je, že všechny body zůstaly doma, protože to nebylo vůbec jednoduché střetnutí,“ těšila výhra sportovního manažera Velvar Vasila Knora.

Hostující trenér Jakub Harant naopak smutně konstatoval: „Jak už jsem předeslal před zápasem, toužili jsme po odvetě. Musím však objektivně přiznat, že Velvarští odehráli utkání a to zejména v obraně disciplinovaně.“