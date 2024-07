„Máme tady hodně nových hráčů, kteří ale nejdou udělání. Aktuálně tady máme zhruba 26 fotbalistů. Nemůžu být konkrétní, protože ani nevím, kdo tu zůstane. Co se týče stávajícího kádru, tak ten by měl zůstat pohromadě. Skončil akorát Petr Tichý,“ prozradil Deníku Jiří Šmidrkal, asistent trenéra Jiřího Němce.

Příprava jede podle klasických a zavedených not, realizační tým nepřipravoval žádné převratné novinky. „Je to stejné a krátké. Teď trénujeme čtyřikrát týdně, pak najedeme na režim třikrát týdně,“ doplnil Šmidrkal.

Brozany mají v plánu tři přátelské zápasy. „V sobotu nás čeká Slaný, v dalším týdnu bychom měli hrát snad v pátek na Klíši proti Ústí nad Labem B. Pak tam ještě máme Štěchovice,“ pokračoval.

Pro tým z Litoměřicka začne sezona o týden později. Česká fotbalová liga má lichý počet účastníků, volný los v prvním kole připadl právě na Brozany. Ročník tak zahájí 18. srpna od 10 hodin v Teplicích, kde je čeká tamní rezerva FK. „Nikdo vlastně nepochopil, proč máme více účastníků a lichý počet. Ale tady už se kolikrát nemůžete ničemu divit,“ zasmál se.

Brozany na jaře 2024 bojovali s úzkým kádrem, hromada hráčů byla na marodce. Je jasné, že Sokol chce mít prostě větší hráčskou kvantitu. „Samozřejmě bychom chtěli kádr rozšířit, to je jasné. Ale jedna věc je chtíč a druhá finance. Takže uvidíme, co se podaří a co ne. Kaňkou je zranění Dominika Šupa, který si na tréninku zranil koleno a vypadá to na delší pauzu. Dominik byl v minulé sezoně náš nejlepší střelec, to by byla velká ztráta,“ hlesl Šmidrkal.

Minulý rok čtvrté místo, předtím dokonce třetí. Brozany by na to chtěly v dalším ročníku navázat. „Rozhodně chceme hrát v horní polovině tabulky, prostě co nejvýš,“ dodal na závěr.