V 11.kole Fortuna ČFL mezi domácím Slovanem Velvary a hostujícím Sokolem Brozany se hrál fotbal, kterému nechybělo tempo ani šance. Zejména po přestávce měli navrch svěřenci trenéra Pavla Janečka, ale stejně jako v prvním poločase do svého zranění v 77. minutě měli velkou překážku na prvoligové úrovni v chytajícím brankáři Davidu Němcovi.

V prvním dějství neproměnili své střelecké příležitosti Šollar, Vopat a Bulíř, aby ke kritické situaci došlo ve 34. minutě, kdy na hranici velkého vápna Mešič fauloval Cháberu, ale sudí Šulcová penaltu neodpískala.

Tlak Velvar gradoval po přestávce. Do zakončení se postupně dostávali Šollar s Bulířem, ale jak už bylo předesláno brozanský gólman Němec čaroval. Jeho spoluhráči se sice pokoušeli o brejky, do zakončení a k ohrožení domácího brankáře se ale dostali jen dvakrát. Touha hostitele po plném bodovém zisku vyvrcholila v 84. minutě. To kapitán Vopat pohotově proměnil pokutový kop. Pojistku mohl vzápětí přidat Polák, ale Lipše, který vystřídal zraněného Neěmce, nepřekonal.

„Zápas plný oboustranné bojovnosti, ve kterém jsme si vytvořili více šancí, ale ty neuvěřitelným způsobem pokryl hostující gólman Němec,“ hodnotil po zápase autor jediné branky domácích kapitán Ladislav Vopat. „Měli jsme spíš volit techničtější způsob zakončení a nemuseli jsme se tak nervovat až do jeho samotného závěru,“ doplnil svůj pohled na utkání.

„Vyhráli jsme gólem z penalty, což nemám zrovna dvakrát rád, ale byla odpískána po právu. Už ten Mešičův zákrok na Cháberu v prvním poločase rozhodčí Brozanům odpustila. Přestože jsme v zápase neodvedli takový výkon, jaký bychom si přáli, ty tři body si kluci za své nasazení určitě zasloužli,“ konstatoval po utkání šéf vítězů David Vedral.

„Předvedli jsme tady jeden z těch lepších výkonů a svými bravurními zákroky nás podržel brankář Němec,“ nabídl za Brozany hodnocení asistent trenéra Ján Kudlička. „Pokud jde o tu penaltu, tak nejsem schopen říct, zda byla nebo ne. I přes porážku doufám, že nás dnešní výkon nakopl k tomu, abychom v dalších zápasech byli úspěšnější.“

AUTOR: MOJMÍR STRACHOTA

Fotbal, ČFL, 11. kolo:

TJ Slovan Velvary – SK Sokol Brozany 1:0 (0:0)

Branka: 84. Vopat (pen).

Rozhodčí: Šulcová. ŽK: 2:3. Diváci: 230.

Brozany: Němec (77. Lipš) – Mešič, Obrtlík, Luzin, Bubeníček – Jakš, Cibulka (K), Hloušek (68. Walter), Hovsepyan – Turek (58. Pavlíček) – Chukwuma (35. Bories)