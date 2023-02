Určitě ale zhodnotíte podzim, který se Brozanům opravdu povedl, že? Nadmíru! Povedlo se nám získat nejvíc bodů, co kdy Brozany na podzim v ČFL vybojovaly, což je skvělé. Chceme tento trend udržet co nejdéle. Asi nemá smysl se bavit o nějakém postupu, všichni víme, že tam je jasný favorit v podobě Viktorie Žižkov. Rozhodně ale chceme hrát nahoře, získávat dál body a bavit fotbalem naše fanoušky.

Pomohou k tomu nějaké nové tváře?

Zatím tu jsou nějací kluci na zkoušku, vesměs to jsou ale mladíci, třeba z Roudnice. Uvidíme, jak si povedou, nicméně rozhodně je pro ně lepší pravidelně hrát, než polovinu zápasů prosedět na lavičce náhradníků.

Můžete jmenovat?

Trénuje s námi třeba Čada ze Štětí nebo Trejbal z již zmíněné Roudnice. Ti se zatím jeví velmi dobře, ale zatím určitě nechceme dělat nějaké závěry.

Postihl vás ale i jeden citelný odchod…

Ano, do Řecka odešel Hruštinec, měl by tam hrát nějakou nižší soutěž, tuším něco jako třetí ligu. Je to sice jediný odchod, zbytek by měl zůstat kompletní, ale ztráta je to opravdu velká.

Leden bývá většinou o fyzické kondici, únor pak už více herní. Jak bude vypadat příprava v Brozanech?

Je to přesně tak, jak říkáte. Ještě zhruba dva týdny budeme hodně běhat, ale ty objemy se budou postupně snižovat. První únorový víkend mají kluci naplánované volno, aby si trochu oddechli. Od 7. února, kdy bude chybět měsíc do začátku soutěže, už budeme nacvičovat hlavně herní věci, na které nám zbydou čtyři týdny.