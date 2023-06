Samotné utkání s Benešovem pak hodnotil velice stručně. "Ono není moc co hodnotit, už o nic moc nešlo. Domácí měli naději na záchranu jen hodně malou, z naší strany to bylo uvolněné. Byl to takový trochu divný zápas," popisoval. "Dostali jsme nešťastný první gól, ale povedlo se nám to otočit."

Brozany nyní čeká měsíční volno, k přípravě na nový ročník se sejdou v úterý 11. července. "Nějaké změny určitě budou, ale ještě pořádně sami nevíme, kdo zůstane a kdo odejde. A samozřejmě v návaznosti na to pak budeme řešit i nějaké příchody," dodal Šmirdkal.

Trenér do saka

V posledním domácím zápase Brozan, tedy v rámci 29. kola, musel hlavní trenér Sokola Jiří Němec trénovat v saku. Mohla za to sázka, kterou uzavřel se svými hráči před začátkem letošní sezóny. "Pokud tým uhraje 50 bodů, musí trenér přijít na lavičku v obleku. Tyhle motivační metody by se měly vyučovat," uvedl klub k popisu sázky na svém Facebooku. Kýženou hranici Brozany překonaly ve 28. kole výhrou 1:0 v Přepeřích, sako ale další body nepřineslo. Sokol podlehl Hradci Králové B 1:3.



Sokol Brozany, sázka s týmem: trenér do sakaZdroj: Sokol Brozany