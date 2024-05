Čtyři poslední zápasy bez porážky. Deset bodů, skóre 6:0. Čtyři čistá konta v řadě. Fotbalisté Brozan v 25. kole České fotbalové ligy doma přetlačili jabloneckou rezervu 1:0, ve skupině B tak poskočili na čtvrté místo.

Brozany - FK Ústí nad Labem, ČFL B 2023/2024 | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

Utkání rozhodl ve 42. minutě Marek Krátký. Brozany přežily i vyloučení Soungoleho, který dostal v 67. minutě červenou kartu. Důvod? Udeření loktem do břicha jednoho ze soupeřů.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Za mě to bylo vyrovnané utkání. Jablonec má dobrý mančaft, kde jsou mladí kluci doplněni o starší hráče. Na druhou stranu jsme je ale nepustili do větší šance. Sami jsme mohli přidat více branek. Dali jsme tyčku, pak Šup neproměnil penaltu, brankář mu jí chytil. To vyloučení nás samozřejmě zabrzdilo,“ hodnotil utkání Jiří Šmidrkal, asistent trenéra Sokola Brozany.

Tým z Litoměřicka se posunul na čtvrté místo v tabulce, třetí Ústí nad Labem má o čtyři body více. Chce Sokol zabojovat o bednu? „Musíme být realisté. Samozřejmě chceme vyhrávat a dotáhnou se třeba na Ústí. Ale máme hodně omezený kádr, vždyť jsme měli na střídání dva hráče. Soungole navíc dostane trest na dva zápasy, možná víc. Takže naše aktuální umístění je defacto zázrak,“ dodal Šmidrkal.