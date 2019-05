Litoměřicko potvrdilo svou rostoucí formu výhrou nad Ústím nad Orlicí 3:1. Ta mohla být podstatně vyšší, ale to by museli po výzvách Šimkovského, Hanuše a Vernera proměnit své tutovky Valenta, Rubeš a Dolejší.

Do vedení šli domácí po čtvrthodině hry: „Byl jsem včas na správném místě,“ radoval se ze své premiérové trefy stoper Ippolito, rodák ze stejného města jako Messi, argentinského Rossaria. Ještě do poločasu zvyšoval z pokutového kopu Verner, soupeř ale mohl záhy korigovat Součkem, brankář Ordelt se však blýskl trojnásobným reflexem. „Povedlo se mi zmenšit střelecký úhel,“ popsal důležitý zákrok, jenž nepustil hosty zpět do hry.

To se Ústeckým povedlo až osmi minut před koncem, kdy si spravil chuť právě Souček, ovšem pojistku a klid do domácích řad vnesl málo vídaný volej Bulíře.

„Taková zasloužená výhra je paráda, ale mohla být dokonce výraznější,“ shodlo se trio trenérů vítězů Jaroslav Veselý, Miroslav Kratochvíl a Michal Slabý. „Co je doma to se počítá, zejména po dvoubodovém zisku v Dobrovici, kdy jsme si podali ruku s paní štěstěnou,“ neskrýval radost sportovní ředitel FK Pavel Šimkovský.

Radost mají také v Brozanech, které se vyškrábaly ze dna tabulky, navíc s utkáním k dobru na poslední Písek í na svého soupeře z Králova Dvora, jehož mají na dohled pouhých tří bodů. Sokol poslal dvěma slepenými brankami do vedení útočník Chukwuma, hosté v závěru pouze korigovali. V příštím kole má Litoměřicko volný los, Brozany hostí v důležité bitvě Živanice.

SPOLUAUTOR: MOJMÍR STRACHOTA

Česká fotbalová liga, 33. kolo:

FK Litoměřicko – Ústí nad Orlicí 3:1 (2:0)

Branky: 16. Ippolito, 39. Verner (pen.), 89. Bulíř – 82. Souček.

Rozhodčí: Paták. ŽK: 0:1. Diváci: 175.

Litoměřicko: Ordelt – Šimkovský, Rubeš, Ippolito, Štefko (10. Chábera) – Valenta (90. Novák), Krištof, Hanuš (64. Greš), Bulíř (90. Kodad) – Verner – Dolejší (53. Surmaj)



Brozany – Králův Dvůr 2:1 (0:0)

Branky: 55. a 60. Chukwuma – 78. Kůžel.Rozhodčí: Mudra. ŽK: 1:0. Diváci: 140.

Brozany: Lipš – Stehlík, Mešič, Maigini, Eliáš (91. Diarra), Cibulka (C), Studecký, Farkaš, Šollar (80. Petryk), Bubeníček, Chukwuma (89. Berger).