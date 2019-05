Na vyložené brankové příležitosti skončilo utkání 7:5. Střelecké pokusy domácích Dolejšího, Vernera, Bulíře a na druhé straně Koubka a Vyšehrada, neskončily v síti jen proto, že oba golmani, Ordelt s Dundou, předvedli obdivuhodné zákroky.

„Před týdnem jsme si v Dobrovici podali s fotbalovou štěstěnou ruku. Dnes mohu konstatovat pouze opak a proto bereme jen dva body. Při zahrávání pokutových kopů jsme pak měli pevnější nervy než soupeř,“ uvedl po utkání sportovní ředitel FK Pavel Šimkovský.

„I taková výhra se počítá a za ty dva body jsme společně s kabinou rádi,“ konstatoval trenér Litoměřicka Zdeněk Hašek.

„K tomu všemu, co už bylo řečeno dodám jen to, že kluci si zaslouží naše uznání, hlavně za to, že při penaltách prokázali železné nervy,“ doplnil své kolegy předseda FK Radek Bania.

„V koncovce byli domácí pilnější, ale stejně jako my se v ní moc nevyznamenali a při následném penaltovém rozstřelu měli jen více štěstí,“ připojil své postřehy trenér východočechů Jan Kraus.

AUTOR: MOJMÍR STRACHOTA

ČFL, 26. kolo:

FK Litoměřicko – SK Převýšov 1:0 PK (0:0, 0:0, -6:5 pen)

Bez branek. Rozhodčí: Aubrecht. ŽK: 0:1. Diváci: 150.

Litoměřicko: Ordelt – Šimkovský, Rubeš, Ippolito, Štefko – Kodad (49. Valenta), Krištof, Hanuš, Bulíř (83. Novák) – Verner – Dolejší (89. Greš)