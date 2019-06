Litoměřice, Štětí - O víkendu proběhl aktiv fotbalové řídící komise pro Čechy, po němž bylo zveřejněno i rozlosování České fotbalové ligy, divizí a juniorských soutěží. Ve třetí nejvyšší soutěži končí Litoměřicko, ze čtvrtého místa v krajském přeboru postoupilo do divize Štětí.

Fotbalisté Litoměřicka na ústecké umělce. | Foto: Miloš Štádler

O obou variantách už se v zákulisí na Litoměřicku šuškalo, nyní jsou oficiálně potvrzené. Litoměřicko mělo výborné jaro, během nějž vyletělo až na sedmou příčku ČFL, nyní to ale vypadá, že s profesionálním fotbalem je zde, alespoň prozatím, konec. To vzbudilo už v minulém týdnu nevoli fanoušků, jeden z nich dokonce poslal Deníku otevřený dopis FK Litoměřicku, který si můžete přečíst ve středečním Týdeníku. Ani to ale nakonec nepomohlo. "Já už klub netrénuji, takže k tomu nemám pořádně co říct," řekl bývalý kouč Miroslav Kratochvíl, jehož ale současný stav zaskočil. V nedávném rozhovoru pro Deník totiž řekl, že vedení ho informovalo, že přihlášku do nového ročníku podalo.