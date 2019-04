Litoměřicko splnilo v rámci 24. kola České fotbalové ligy roli favorita a poslední Karlovy Vary zdolalo na vlastním pažitu 2:0. „Povinná“ výhra se ale nerodila lehce, domácí brali tři body i díky tomu, že západočeši přes veškerou snahu zůstali v koncovce neškodní.

„Mám radost, že jsme vyhráli a jak se znovu ukázalo, v ČFL není slabých soupeřů. Musíme děkovat za to, že nás Karlovarští v úvodu druhého poločasu gólově nepotrestali,“ byl si vědom herního výpadku svého mužstva trenér vítězů Zdeněk Hašek.

Domácí šli do vedení hned v úvodu utkání, po faulu Frány na Vernera proměnil Hanuš bezpečně pokutový kop. Další možnosti na obou stranách ale vyšuměly do prázdna. Jedna z domácích akcí však přece jen volala po gólu. „Byl to od ideální dlouhý pas za obranu, ale při zpracování mě zradilo sluníčko. Mohl jsme jít na karlovarskou branku úplně sám,“ litoval její hlavní aktér, litoměřický Tomáš Bulíř.

Na druhý zásah do černého se čekalo až do závěrečné čtvrthodinky, kdy Hanuš nejprve tvrdě vystřelil, brankář Chára vyrazil míč jen na volného Rubeše, ten se v koncovce nemýlil a dal technickou střelou konečnou podobu výsledku.

„Výhra je sice zasloužená, ale soupeř se prezentoval jako mužstvo, které si zaslouží třetí nejvyšší soutěž hrát,“ přidal další postřehy domácí trenér. „Navázali jsme na výhru z Velvar, z čehož mám radost, stejně jako z návratu asistenta Michala Slabého, jenž posílí realizační tým,“ pochvaloval si dále Hašek.

„Bohužel horší je to s hrací plochou, která nám moc nepomáhá, kvalita odpovídá soutěžím na okresní úrovni,“ postěžoval si. „Věřím ale, že zodpovědní lidé už udělali kroky k tomu, aby se stav trávníku do nové soutěže zlepšil a byl odpovídající soutěži kterou Litoměřicko hraje.“

Pomoci regionálního rivala nevyužily Brozany, jež mohly Varům odskočit už na sedm bodů, jenže ve Štěchovicích prohrály 0:1. Jedinou branku dal ve 35. minutě Štědronský a to i přesto, že domácí celek hrál od 15. minuty v deseti. Sokol tak zůstává předposlední, Litoměřicko je jedenácté.

SPOLUAUTOR: MOJMÍR STRACHOTA

Fotbal, ČFL, 24. kolo:

FK Litoměřicko – FC Slavia Karlovy Vary 2:0 (1:0)

Branky: 9. Hanuš z PK, 75. Rubeš.

Rozhodčí: Váňa. ŽK: 2:6. Diváci: 293.

Litoměřicko: Ordelt – Šimkovský, Rubeš, Ippolito, Štefko – Valenta (67. Greš), Krištof, Hanuš, Bulíř – Verner (87. Sedláček) – Surmaj (75. Novák)



Štěchovice - Brozany 1:0 (1:0)

Branka: 35. Štědronský.

Rozhodčí: Ježek. ŽK: 0:3. ČK: 1:0 (15. Vašák)

Brozany: Vávra – Berger, Bubeníček, Cibulka (C), Chukwuma, Magini, Mešić (75. Petryk), Novotný, Stehlík, Studecký, Zubašivskij (62. Šollar)