Litoměřicko – Fotbalisté Litoměřicka i Brozan zůstali v 19. kole České fotbalové ligy bez bodu. Litoměřičtí přišli o všechny body na Vltavínu až v samotném závěru, Sokol po bezzubém výkonu podlehl 0:1 v Karlových Varech.

Fotbalisté Litoměřicka na ústecké umělce. | Foto: Miloš Štádler

O neúspěchu Brozan rozhodla 54. minuta, kdy Lipš sice fantasticky vychytal Kalinu, na dorážku Manduly už ale nestačil. „Nevypracovali jsme si žádnou kloudnou šanci, to je pak těžké dát gól a vyhrát,“ hodnotil stroze sekretář Brozan Petr Nepraš. „Pochopitelně je to ztráta, protože je to náš přímý konkurent v boji o záchranu,“ pokrčil rameny.