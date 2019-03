Litoměřicko – Ve 20. kole ČFL přivítalo Litoměřicko Domažlice, Brozany hostily Dobrovice. Zatímco první jmenovaný celek nevstřelil ani gól a logicky tak zůstal bez bodů, Brozany neinkasovaly a konečně se mohly radovat z tříbodového zisku.

Fotbalisté Brozan (v červeném) porazili Ústí nad Orlicí 2:1 np. | Foto: Milan Richtr

Litoměřicko chtělo navázat na dobré výkony ze dvou úvodních jarních kol, to se mu ale příliš nepovedlo. Do přestávky byla farma mistrovské Plzně lepším celkem a kanonýrem Došlým trestala chyby domácí defenzívy. Hned v úvodu otevřel skóre pozdější autor hattricku Došlý, snaha Ordelta úspěšně zakročit byla marná. „Trefil se opravdu parádně,“ popsala úvodní gól zraněná opora FK Miroslav Verner. Tentýž hráč se trefil i sedm minut před pauzou a Domažlice si tak do šaten nesly dvoubrankový náskok.