I tak jsou ale vaši skalní fanoušci spokojení…

Těm musíme především vyslovit obrovské poděkování za to, jak nás i v zápasech, kdy se nám nedařilo, neustále podporovali.

Existuje tedy nějaká ta pověstná kaňka, která pocit radosti za právě skončenou sezónou kazí?

Určitě. A tou je, pokud se vám přes vlastními fanoušky nepodaří brát všechny body. Tím mám na mysli zbytečné domácí prohry hned ve 4.kole s Chlumcem (1:3), v 18. kole s rezervou Hradce Králové (0:1) a v posledním zápase s Živanicemi (1:3).

Právě ta poslední porážka s Živanicemi vás stála ještě lepší umístění v tabulce, mohli jste být dokonce třetí…

Ano, v tom posledním domácím zápas jsme chtěli za celou sezonou udělat důstojnou tečku, vyhrát a pomýšlet i na bronzovou pozici, ale ne vždy vše vychází podle představ, takový fotbal někdy je.

Neskrývanou radost měl celý tým po skončení 21. kola, kdy jste těsně vyhráli derby ve Velvarech. Vítězství 1:0 tým udržel i přesto, že dohrával duel v oslabení…

Naše vzájemná bilance je poměrně vyrovnaná. Doma jsme s nimi v této sezóně pouze remizovali 2:2, ale jarní odveta nám vyšla skvěle.

Byl to důkaz o tom, že se vám podařilo dát dohromady tým, který táhne, jak se říká, za jeden provaz?

U nás si dovolím říct, že se jedná o skvělou partu kluků a výsledky, kterých ve skončeném ročníku dosáhli, to jen potvrzují. To vše se nerodí ze dne na den, je za tím i dlouholetá práce celého realizačního týmu na čele s koučem Jiřím Němcem.

Letní pauza je především časem odpočinku, současně ale i personálních změn v každém z klubů. Co čeká Brozany?

U nás bude v duchu hlavně zmíněného relaxu a následně přípravy na nový ročník. Co se týče personálních změn, ty se nás, i s ohledem na to, co už bylo řečeno netýkají.

Není žádným tajemstvím, že kopat třetí nejvyšší soutěž není nejlevnější. Rozpočet pro další sezónu je u vás naplněný?

Jak už jsem zmínil, tvoříme sehraný tým a to nejen na hřišti. Tím chci jen říct, že financování klubů máme zajištěné.

Letošní sezóna byla skvělá, dá se ta příští udělat ještě úspěšnější?

Aby byla, pro to uděláme vše. I s ohledem na výše uvedená fakta jsem přesvědčen o tom, že se nejedná o nesplnitelný cíl.

AUTOR: MOJMÍR STRACHOTA