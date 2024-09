Odchovanec fotbalu v Roudnici nad Labem přitom utkání nezačal šťastně. V 10. minutě musel ze hřiště. Soupeř mu roztrhl ucho, Jindráček dohrával utkání s obvazem na hlavě. „Ani mě to nějak nevadilo. Do dalšího zápasu budu připraven,“ prohlásil Jindráček, který kopal v Teplicích, Mostě nebo Ústí nad Labem. Hrál první ligu, byl také mládežnickým reprezentantem do 18 let.

„Myslím si, že jsme Zápy porazili zaslouženě. Do zápasu jsme vstoupili dobře a hru kontrolovali. Hlavně v první půli jsme měli zápas pod kontrolou a mohli vyhrát i větším rozdílem,“ vrátil se Jindráček k poslednímu zápasu.

Brozany by i letos měly patřit ke špičce třetí nejvyšší soutěže. Z patnácti možných bodů nasbíraly už třináct. „Jsme samozřejmě rádi, jak jsme sezonu začali. Pořád je to ale jenom začátek, před námi je ještě spoustu zápasů,“ připomněl Jindráček.

Stál by klub z litoměřického okresu o postup do druhé ligy? O tom Jindráček nepřemýšlí. „Chtěli bychom se určitě pohybovat v horní polovině tabulky. Postup? To je otázka na majitele klubu. My to v kabině vůbec neřešíme,“ má jasno.

Už v dalším kole čeká na Brozany šlágr a velký výzva. Svěřenci Jiřího Němce totiž čeká derby na hřišti Ústí nad Labem. „Moc se těším, je to pro nás takové malé derby. Ústí je favoritem celé soutěže, rozhodně to nebude jednoduchý zápas. Jelikož jsme do sezony vstoupili dobře, tak můžeme jet do Ústí v pohodě. Rozhodně se tam chceme porvat o nějaké body,“ prohlásil nebojácně.

Sokol navíc pokračuje v MOL Cupu, ve druhém kole vyzve prvoligovou Bohemku. Před rokem Brozany ve stejné fázi soutěže trápily Teplice, po boji prohrály 3:4. „Jsme moc rádi, že jsme opět chytili prvoligový tým. Půjdeme si to s nimi rozdat, to je jasné,“ usmál se.

Jindráček byl v posledním zápase nejstarším členem brozanského kádru. „Začínám tady čtvrtou sezonu, jsem tu velmi spokojený. Sám nedokážu říct, jak dlouho tu budu ještě hrát. Všechno se to bude odvíjet od toho, jak bude sloužit zdraví,“ pokrčil rameny.

Momentka z utkání Ústí nad Labem B - Brozany 0:3 (0:1). | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Třetiligového účastníka už dlouho cepuje trenér Jiří Němec. Bývalý skvělý fotbalista se jako kouč proslavil tím, že zásadně odmítá mluvit s novináři. „S trenérem se mi pracuje dobře. V kabině je jiný, než jak na vás působí na lavičce (smích). Myslím, že můžu mluvit za všechny kluky v týmu,“ konstatoval.

Dohraje tedy kariéru v Brozanech? Nebo chystá ještě poslední přestup v kariéře? „Nad tím jsem vlastně ještě nepřemýšlel. Chtěl jsem vždy končit kariéru v Roudnici nad Labem, kde jsem s fotbalem začínal. Uvidíme,“ zamyslel se.

Jindráček věří, že budoucnost fotbalu v Brozan není ohrožena. „To je spíše otázka na vedení klubu. Já doufám, že je kondice klubu dobrá a fotbal tu bude dál pokračovat,“ pevně věří.

Na závěr nám 34letý fotbalista prozradil něco z osobního života. „Pracoval jsem ve firmě majitele fotbalového klubu v Brozanech. Nedávno jsem tam ale skončil, momentálně přemýšlím, co dál. Zatím si užívám rodiny. Starší syn začal hrát taky fotbal, ve svém volnu jezdím rád na jeho zápasy a turnaje. Ještě rád rybařím,“ dodal Martin Jindráček.