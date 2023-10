Po hodině hry to přitom vypadalo, že bude Sokol opět na straně poražených, v 65. minutě totiž poslal hosty do vedení Mašek. Vzápětí ovšem srovnal Chukwuma, v závěru zápasu rozhodli o domácím úspěchu Soungole a Ukwu.

"Tentokrát jsme měli štěstí, ale už to muselo přijít. Potřebovali jsme tři body, a i když to nebyl skvělý výkon, konečně jsme po pěti nebo šesti zápasech dali víc než jeden gól," jásal asistent domácího kouče Jiří Šmidrkal. "Doufám, že to klukům dodá sebevědomí v koncovce a nakopne je to do dalších zápasů," dodal.