Úspěšný víkend zažili fotbalisté Štětí a Brozan. První jmenovaní se na šestý pokus dočkali prvních bodů v Divizi B když zdolali Louny 4:0. Čisté konto udržely také Brozany, které přivezly v rámci ČFL výhru 4:0 z Pardubic.

Fotbalisté Štětí ilustrační | Foto: Deník / Jaroslav Průša

Třetiligový Sokol si po celý zápas vytvářel řadu příležitostí, znovu mu ale vázla koncovka. „To už není normální, nevíme, co s tím. Věřím, že se to prostě najednou zlomí a konečně nám to tam napadá,“ láteřil po utkání kouč Brozan Jiří Šmidrkal. Tomu nakonec udělal radost kmenový hráč FK Ústí Jáchym Bechyně, jenž hlavičkou po rohovém kopu vstřelil jediný gól utkání. Další tutovky pak hosté zahazovali, v sólovém úniku neuspěl Chukwuma, mýlili se i další.