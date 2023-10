Čtvrtou výhru v řadě si v dalekém Frýdku-Místku připsali v rámci 12. kola Chance ligy hokejisté Litoměřic. Kališníci proti oblíbenému soupeři uspěli popáté z posledních šesti duelů, dvěma body se pod vítězství 5:3 podepsal zvedající se snajpr Markus Korkiakoski.

Hokejisté Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník/František Bílek

Stadion si hned v úvodní periodě vypracoval dvoubrankový náskok, ten celkem v poklidu udržoval až do závěrečné pětiminutovky, v níž Slezané snížili na 3:4. Téměř vzápětí ale přispěchal s odpovědí Josef Jícha, jenž dodal Severočechům definitivní klid a zajistil jim tříbodovou radost na dlouhou cestu domů.

„Začátek utkání nebyl z naší strany špatný, potom jsme ale nepochopitelně zvolnili. Už to vypadalo, že se domácí dotáhnou a budou nepříjemní. Hráli dobře směrem dopředu. My jsme však díky přesilovkám dokázali odskočit, nechci říct, že bychom utkání kontrolovali, ale měli jsme pořád o gól navíc a ke konci jsme to dokázali udržet,“ hodnotil střetnutí asistent litoměřického trenéra Miroslava Přerosta František Ptáček.

Kališníci díky výhře poskočili už na pátou pozici, ve vyrovnaném středu tabulky však dělí třetí a devátý tým pouhé tři body. Další zisk může Stadion přidat ve středu kdy přivítá na svém ledě od 17.30 Znojmo.