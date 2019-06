Tomu, čeho byla necelá stovka fanoušků v 31.kole ČFL svědky, se říká zápas blbec. Za úvodní čtvrthodinu stihli domácí pozahazovat tři obrovské brankové příležitosti, které měl na kopačce Chukwuma. Tento výprodej potrestal Veselý, vnuk internaciónala Františka: „Trefit prázdnou branku byla povinnost,“ řekl autor první branky utkání, který ještě nedávno oblékal brozanský dres. Smolařem střetnutí se stal ofenzivní záložník Ivan Šollar: „Vybral jsem si dneska smůlu do dna. Krom toho, že jsem trefil jen břevno, jsem hlavně neproměnil penaltu. Přitom jsem ji kopl stejně tak, jako vždycky, ale gólman Koblenc tentokrát můj záměr vystihl!“

„Kdyby Šollar pokutový kop proměnil, mohlo se to vyvíjet úplně jinak,“ zůstal objektivním trenér Vltavínu Tomáš Freisler. Ono pověstné nedáš-dostaneš naplnili Pražané po hodině hry Šípkem, kdy zvyšovali na 2:0.

„Dá se vůbec něco rozumného k takové porážce dodat? Nebyli jsme horším mužstvem, vytvořili jsme si řadu brankových příležitostí, ale zase jsme z toho nevydolovali ani bod,“ litoval vedoucí týmu Sokola Ján Kudlička. To co uvedl umocnili hráči navíc tím, že ve zbytku zápasu nechali znovu jen vyniknout hostujícího brankáře. „Stál vždycky tam, kde to bylo zapotřebí. I při Šollarově penaltě.“

AUTOR: MOJMÍR STRACHOTA

FOTBAL, ČFL, 31. KOLO:

SK Sokol Brozany – FK Loko Vltavín 0:2 (0:1).

Branky: 26. Veselý, 63. Šípek.

Rozhodčí: Němec. ŽK: 4:1. Diváci: 79.

Brozany: Lipš – Petryk, Cibulka, Stehlík, Bubeníček – Mešič, Farkaš (85. Marič), Eliáš – Studecký, Šollar – Chukwuma (88. Boubacar)