Fotbalisté Brozan podlehli v derby ústecké Armě 1:2. Béčko Teplic naopak přehrálo 2:1 v boji o záchranu Přepeře.

Proměněná penalta Davida Černého na 2:1. | Video: Deník/Daniel Brzák

Armě vystřelili výhru Afričan Dao a David Černý, který rozhodl v 62. minuty z penalty. Za hosty srovnával ještě v prvním poločase Dominik Šup.

„Nebyla to žádná paráda, ale byl to důležitý gól, tedy alespoň do té doby, kdy jsme drželi nerozhodný stav,“ líčil po utkání jediný brozanský střelec. „Je to derby, těší se na to každý a vždy se to nějak vyhecuje. Chtěli jsme v Ústí získat alespoň bod a myslím, že po prvním poločase jsme v něj určitě mohli doufat,“ litoval nakonec těsné porážky.

„Poslední zápasy se potýkáme s obrovskou marodkou, hrajeme de facto ve dvanácti lidech, takže rozhodla určitě síla kádru,“ hledal její příčiny. „Hráli jsme poctivě v bloku jako v Zápech, bohužel tady to nevyšlo. Nechceme si stěžovat na rozhodčí, ale je to už asi třetí zápas po sobě, co je proti nám penalta, ať si každý vyhodnotí sám, jestli to pokutové kopy byly nebo ne,“ pozastavil se nad rozhodující brankou. „Každopádně jsme ale věděli, že na jaře už se bude lámat chleba a ten, kdo bude potřebovat body, je získávat bude. Musíme hrát dál náš poctivý fotbal a dobojovat to v tom stavu, v jakém jsme.“

Ústecký trenér Daniel Sochor byl stručnější, jeho tým si ale podle něj tři body zasloužil. „Chtěli jsme být na míči, což se nám dařilo, možná jsme mohli být víc trpěliví. Vedeme 1:0 a zbytečnou zbrklostí a ztrátami jsme pustili soupeře do hry. Na druhou stranu klobouk dolů před kluky, že na tom terénu zvládáme být v mezihře dominantní na míči. Po gólu na 2:1 už jsme to nějak dohráli, ačkoliv jsme mohli být v některých ohledech klidnější a neuspěchat některé věci,“ uvedl lodivod týmu, který už bodově dorovnal druhé Zápy a zároveň stáhl také náskok vedoucích Velvar, neboť oba jeho protivníci v boji o návrat do druhé ligy o víkendu pouze remizovali.

Víkend přinesl i úspěch dalším dvěma severočeským celkům – teplickému béčku, které složilo 2:1 Přepeře a FK Baník Most-Souš, který stejným poměrem vyhrál venku nad hradeckou rezervou.

Za Most se opět prosadila lotyšská rezerva Deniss Stradins, který proměnil penaltu a ukázal se jako parádní posila na poslední chvíli, když Most reprezentanta získal těsně před startem jarních odvet.