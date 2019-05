Fotbalová historie je neúprosná. Naposledy se z vítězství nad regionálním rivalem, brozanským Sokolem, radovali fotbalisté Litoměřic před třinácti sezonami, tehdy ještě jako FK Litoměřice. Litoměřicko tak po výhře 2:0 oslavilo vůbec první tříbodový zisk proti Brozanům.

Bojovné utkání příliš fotbalové krásy nenabídlo, branek se diváci dočkali jen v úvodu a v závěru. Už v 10. minutě poslal po ruce Bubeníčka domácí z penalty do vedení Hanuš, v závěru si vstřelil vlastní gól Farkaš. Brozanští mohli litovat několika neproměněných šancí, což po utkání cítili i samotní hráči.

„Za dnešní výprodej jsme se potrestali sami,“ přiznal ofenzivní záložník Sokola, exligista, Ivan Šollar. „Tohle derby nemělo ani jeden tým, který by měl jasně navrch. Za to, že odjíždíme s prázdnou mohou chyby, kterých jsme se dopustili v obraně a hlavně neproměněné šance,“ tak viděl utkání brozanský vedoucí týmu Jan Kudlička.

„K tomu co bylo řečeno nemáme co dodat,“ shodli se domácí kouč Jaroslav Veselý s asistenty Michalem Slabým a Miroslavem Kratochvílem. „Bylo to skutečně derby, v němž byli diváci svědky vyrovnaného, bojovného utkání, které moc fotbalové krásy nenabídlo. To ale nemění nic na tom, že jsme konečně po třinácti letech brozanský Sokol porazili,“ neskrýval po závěrečném hvizdu radost předseda FK Radek Bania.

„Jsem spokojen hlavně s tím, že v tabulce se posouváme směrem nahoru a hlavně za to, že hráči konečně odvádějí to, co po nich žádáme,“ pochválil tým manažer vítězů Martin Pýcha.

AUTOR: MOJMÍR STRACHOTA

Fotbal, Česká fotbalová liga, 28. kolo:

FK Litoměřicko – SK Sokol Brozany 2:0 (1:0).

Branky: 10. Hanuš (pen), 90. vlastní Farkaš. Rozhodčí: Musil. ŽK: 3:3. Diváci: 258.

Litoměřicko: Ordelt – Šimkovský, Rubeš, Ippolito, Hanuš – Valenta (55. Novák), Krištof, Chábera (78. Kodad), Bulíř (88. Greš) – Verner (90. Karvánek) – Surmaj (65. Dolejší)

Brozany: Lipš – Maigini, Cibulka, Stehlík, Bubeníček – Petryk, Studecký, Mešič, Farkaš, Šollar – Chukwuma