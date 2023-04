Severočeské derby v rámci ČFL opanovali znovu fotbalisté Brozan. Stejně jako na podzim si s ústeckou Armou poradili dvoubrankovým rozdílem, tentokrát 3:1.

Sokol Brozany - FK Ústí nad Labem, ČFL B 2022/2023 | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

"Po prvních dvaceti minutách jsem si říkal, že by to mohl být remízový zápas, náš herní projev nebyl špatný. Pak jsme však měli i trochu smůly, darovali jsme soupeři dva gólové dárky, a ten už to pak dovedl zkušeně v klidu do vítězného konce," litoval kouč hostů Vít Raszyk zbytečně obdržených branek.

První přišla ve 30. minutě, kdy se pískal faul po střetu domácího Krátkého s obráncem Zárybnickým. "Penalta? Nevím, rozhodčí jí odpískal, musíme to tak brát, ještě jsem neviděl opakovaný záběr," reagoval krátce po zápase Raszyk. Druhá přišla po tečované ráně z přímého volného kopu. "Musím ale uznat, že Brozany mají opravdu výborný mančaft, klidně i na druhou ligu, tomu odpovídá i výsledek," dodal kouč, který několik současných hráčů Sokola vedl v mládeži Army, Mostu či Teplic.

Po změně stran přidali domácí třetí zásah po akci z pravé strany hřiště, čestný úspěch Army obstaral po tečované střele z hranice vápna střídající Jaroslav Zaspal. "Moc hezké utkání na koukání to nebylo, určitě jsme už odehráli lepší zápasy, takže jsme rádi za tři body. Využili jsme šance, které jsme si vypracovali, naopak Ústí toho moc nemělo," řekl asistent brozanského trenéra Jiří Šmidrkal.

S prázdnou se z důležitého souboje ze Slaného vrátili fotbalisté divizního Štětí, kteří v bitvě celků ze spodní části tabulky prohráli 0:2. "Smutek v našich řadách byl velký, hrálo se o důležité body. Hledat hlavní důvody naší porážky je třeba v první půli, byly to především naše neproměněné šance," litoval šéf štětského klubu Milan Plíšek.

Fotbal, ČFL B, 2022/2023:

SK Sokol Brozany - FK Ústí nad Labem 3:1 (2:0)

Branky: 30. Strada (pen.), 41. Krátký, 58. Jindráček – 76. Zaspal.

Rozhodčí: Kubec. ŽK: 2:1. Diváci: 420.

Brozany: Němec – Krátký (C), Bechyně, Bubeníček, Hasil, Schettl – Soungole, Strada – Jindráček (72. Chukwuma), Tichý (58. Čada), Výborný (88. Novotný)

FK Ústí nad Labem: Plachý – Meyerhofer (65. Klimt), Hudec, Zárybnický, Černý O. (65. Stružinský) – Uličný (86. Jungmann), Jiránek (C), Benda, Zůza (65. Zaspal) – Kolařík (86. Fischer), Černý D.