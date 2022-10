Druhý bod v soutěži ubojoval nováček Baník Most Souš, který doma remizoval se Živanicemi 1:1. Nadále ale zůstává v tabulce na posledním místě. „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním bych si z naší strany uměl představit více aktivity a energie. Přesto jsme místy soupeře dostali pod tlak. Škoda druhého poločasu, kde jsme měli šance na druhou branku, která by nám přinesla výhru,“ litoval Daniel Sochor, trenér Baníku.