Úvodní přípravné střetnutí absolvovali fotbalisté Sokola Brozany a SK Štětí. Oba celky zahájily přípravu před týdnem a na obou stranách se tak představila řada nových tváří. Střetnutí však vítěze nepoznalo a skončilo 2:2.

„Byla to příprava a tak nemá cenu duel hodnotit, představilo se hodně nových hráčů. Někdo překvapil, jiný naopak zklamal, ale nemá cenu dělat nějaké ukvapené závěry. Čekají nás další těžké zápasy a zhruba po třech týdnech vše vyhodnotíme,“ tvrdil brozanský kouč Petr Čermák. „Byla to naše první příprava, zkoušeli jsme hodně nových hráčů. Je dobré, že jsme mohli vidět nové tváře, které bojovaly o svou šanci,“ nabídl pohled Štětí kormidelník Pavel Hoznédl. „My jsme byli spokojeni s tím, že se ukázaly na postech, kde jsme je potřebovali vidět.“

Jako první otevřel skóre domácí Tichý, Štětí ale otočilo stav. V přestávce došlo k hromadnému střídání, srovnání nakonec přišlo s přísně nařízené penalty, kterou proměnil Pavlíček. „Dostal jsem hezkou přihrávku od Víti Pavlíčka a jsem rád, že se mi podařilo přesně zamířit. Zatím pouze běháme, což se na utkání asi projevilo, je co zlepšovat,“ líčil autor první trefy Tichý. „Zatím je problém s komunikací, je tady spousta jazyků a když někdo neumí anglicky, je pak těžké se ve hře domluvit. Ale určitě se to bude zlepšovat, chceme se zachránit. Bude to těžké, ale uděláme pro to vše.“

Oba týmy čeká přes zimu tvrdá práce, Brozany jsou v ČFL poslední, ani Štětí nemá v divizi na růžích ustláno. „Trénujeme třikrát v týdnu, je nás poměrně dost a další týdny ukáží, jak na tom opravdu jsme. Po podzimu jsme sice mohli mít více bodů a tak naším cílem je samozřejmě záchrana. Chceme ale i hrát pohledný fotbal,“ dodal Hoznédl, jehož svěřence nyní čeká příprava s celkem Křešic.

OZDRAVIT KABINU

V Brozanech musí navíc vyčistit i vzduch v kabině. „Musíme ozdravit kabinu, na podzim to bylo opravdu shnilé a bereme to jako novou výzvu. Jsme sice na poslední příčce, ale naděje umírá poslední. Uvidíme, co to s mužstvem udělá, máme prakticky nový tým a ještě další hráči přijdou,“ líčil Čermák. „Pokud se nám podaří tým zkvalitnit a vyjde ozdravný proces, je tu snaha bojovat a v tom je rozdíl. Nyní se mužstvo opravdu chce poprat o udržení.“

Po řadě přípravných duelů s kvalitními soupeři odjedou Brozany na čtyřdenní kemp. „Tam bychom chtěli utužit novou partu, tým už by tam měl dostat finální podobu. Zatím tady máme fotbalistu z Ameriky, jsou tu dva Srbové, je tady i Petr, což je mladý kvalitní hráč a jak jsem již říkal, další hráči ještě přijdou,“ uzavřel Čermák, jehož tým vyzve v příštím zápase druholigový Varnsdorf.

Fotbal, zimní příprava 2020:

Brozany – Štětí 2:2 (1:2). Branky: Tichý, Pavlíček z penalty – Kala, Muller. Rozhodčí: Holec.

Brozany: Němec – Totlič, Lukas, Obrtlík, Waltr, Bílek, Petr, Tichý, Pavlíček, Jakš ,Miškovič, Hruštinec, Výborný, Mrázek, Bubeníček, Hlouška, Jurij.

Štětí: Sailer, Kysela – Kala, Slanička, Svoboda, Vacek, Nečas, Polák, Vokoun, Belák, Muller, Brandejs, Prieložný, Fary, Mencl, Brůža, Podhorský, Beruška.