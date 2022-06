Pro milovníky napínavých detektivek to byla skvělá třetiligová sezona. Česká fotbalová liga měla až do včerejška náboj a postupně gradovala. Ještě v neděli dopoledne mířily do baráže o druhou ligu Přepeře, pak však Zápy vyhrály na hřišti teplické rezervy 2:1 a vše bylo jinak: 1. Zápy, 59 bodů, 2. Přepeře 57… Baráž, v níž se Zápy utkají s béčkem Slavie, vítězem druhé skupiny třetí nejvyšší soutěže, se bude konat 15. a 18. června.

FK Jablonec B – Přepeře 1:3 (1:0)

Přepeře sice nezvládly úvod, prvních deset minut byly horší, už v 6. minutě inkasovaly z penalty po ruce. Nicméně postupem času se zvedly a ve druhém poločase dokázaly otočit zápas.

„Není to poprvé, co jsme zápas, ve kterém jsme prohrávali, otočili. Výsledek 3:0 za druhý poločas hovoří za vše. Musím vyzdvihnout kondiční připravenost hráčů, kteří soupeře opakovaně ke konci zápasů přehrávají. Je to zásluha mého předchůdce,“ ocenil práci svého stejnojmenného syna Josef Petřík starší.

Za důležitý moment označil, že jeho tým ustál rychle inkasovanou branku v samotném začátku zápasu. „Třebaže jsme cítili nějaký protivítr, tak jsme situaci psychicky ustáli a nesesypali se,“ uvedl kouč.

Přepeře jsou unikátní klub, který se z fotbalového pralesa dere výš a výš. „Vedení klubu by se šestý postup líbil, ale Zápy to zvládly. Podívali jsme se na výsledek, už jen z toho důvodů jestli budeme končit sezonu nebo se budeme chystat na baráž. Teď už víme, že je sezona za námi,“ dodal Petřík.

„Prvních pět minut bylo dobrých, vedli jsme z penalty. Pak Jsme z toho trochu vypadli, soupeř vyhrával víc soubojů, byl houževnatější a my jsme si s tím nedokázali poradit. Hráli jsme ve dvanácti lidech. Kluci z áčka, kteří za nás mohli hrát, jeli na dovolené, tak jsme s tímhle kádrem zůstali sami. Nemůžeme brečet. Možná jsme měli hrát líp, ale zase třeba Rozkovec hrál s natrženým meniskem. Na to, že jsme hráli jen s místními nebo maximálně libereckými kluky, tak to šlo. A skončit třetí v ČFL je pro nás úspěch, s takovým místem jsme ani na začátku sezóny nepočítali,“ řekl manažer jabloneckého týmu Adam Pelta.

Teplice B – Zápy 1:2 (0:1)

Rezerva Teplic v neděli dopoledne chtěla Zápům cestu za prvním místem překazit, v utkání se ale projevila kvalita hostů. „Klukům jsem ani nemusel nic říkat, sami měli obrovskou motivaci. Nejen porazit soupeře, ale i se ukázat, protože dostala šanci celá řada dorostenců. S nimi nastoupili Ljevaković a Rezek, ti tomu dali zkušenost. Jsem spokojený s přístupem všech. Ta porážka nás mrzí, protože jsme dostali góly ze dvou standardek,“ hodnotil zajímavý souboj trenér sklářů Ladislav Jamrich. „V samém závěru trefil Vobecký tyčku, tam nám chybělo štěstí.“

Zápy bezprostředně po střetnutí, kterému přihlížel i kouč teplického áčka Jiří Jarošík, začaly mohutně slavit. „Je to skvělý pocit!“ vykládal jejich trenér Petr Vrabec, velký sparťan. „O mně je známé, že jsem sparťan, ale byl jsem i ve Slavii,“ usmíval se při otázce na barážový duel s béčkem Slavie. „Zkusíme ho vyhrát, ale do druhé ligy nepůjdeme. V téhle soutěži máme víc nadějí na více vítězství,“ řekl.

Sokol Brozany – Živanice 1:3 (1:1)

V přímém souboji o čtvrtou, respektive třetí příčku, neuspěly Brozany, které padly doma s Živanicemi 1:3. „Nebyl to kdovíjaký soupeř, ale měli tři střely na bránu a dali tři góly. Nám se stalo osudným neproměňování šancí,“ řekl asistent brozanského kouče Jiří Šmidrkal. Ten byl rád, že už je konec sezóny, Sokol totiž nemá nejširší kádr a v závěru dohrával hodně na krev. „Chtěli jsme zvládnout i ten poslední zápas a ještě se o třetí flek, ale došla nám šťáva,“ přiznal. „S pátým místem ale i tak panuje spokojenost. Před sezónou bychom nevěřili, že se budeme do posledního kola prát o třetí příčku.“

V úterý čeká hráče Sokola poslední trénink, pak bude na řadě měsíční dovolená. „Přípravu začínáme 12. července, ale víme, že tímto skvělým umístěním jsme si na sebe trochu upletli bič.“