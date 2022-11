„Nesmírně těžké utkání. Soupeř má v kádru spoustu zkušených hráčů, nám naopak v týdnu vypadli Černý, Cantin a Hudec, ve 30. minutě střídal pro zranění také Zaspal. Šanci dostali další kluci a někteří ji chytli za pačesy. Je vidět, že když plní to, co po nich chci, mohou kohokoliv zastoupit či nahradit, ty rozdíly v tréninku opravdu nejsou velké,“ líčil ústecký trenér Dušan Tesařík.

„I domácí trenér nás pochválil za přístup hráčů, bylo to odmakané, kluci bojovali, běhali, dostupovali soupeře a určitě si zaslouží pochvalu,“ pokračoval lodivod Army, jenž ale vzápětí dodal. „Není to ale nic, co by do fotbalu nepatřilo. Kdo nechápe, že se u fotbalu musí běhat a makat, nemá podle mě na hřišti co dělat.“

Po šesti bodových přísunech v řadě prohrály Brozany, které nestačily na rezervu Hradce Králové, s níž padly na jejím hřišti 1:2. „Po našich chybách jsme v první půli inkasovali dva góly, a ačkoliv jsme měli spoustu šancí na srovnání, tentokrát se ukázala naše bolest, kdy nedáváme góly. To štěstí, které jsme měli v minulých zápasech, se od nás tentokrát odvrátilo, je to smolná porážka, určitě jsme měli na body, ale nic se neděje, už koukáme směrem k dalšímu zápasu,“ řekl asistent brozanského trenéra Jiří Šmidrkal.

V solidních výkonech pokračují Přepeře, ale vadou na kráse je fakt, že z posledních pěti utkání čtyři prohrály. O jedinou branku v utkání proti Velvarům se postaral v 73. minutě hostující kapitán Ladislav Vopat. „Nehodnotí se mi to lehce. Utkání s nasazením, Velvary předvedly dobrý výkon, ale náš tým taky. Zápas byl do 70. minuty vyrovnaný, pak rozhodla naše jedna individuální chyba, která byla příčinou porážky 0:1. Ta zamrzí, protože jsme předvedli slušný výkon, kluci hráli s nasazením a v tomto pohledu a v tomto utkání jim nemám co vytknout,“ řekl Zbyněk Houška, trenér FK Přepeře.

Nedařilo se ani prvoligovým rezervám Jablonce respektive Teplic. Skláři padli 1:2 s Chlumcem nad Cidlinou, Jablonec 0:1 s béčkem Mladé Boleslavi.