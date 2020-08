Sokol poslal do vedení ve 13. minutě Kolařík, jenž špičkou kopačky na přední tyči tečoval ostrý centr, definitivní K. O. zasadili hosté soupeři po hodině hry. V 57. minutě totiž zvýšil na 2:0 Gebert, o pouhých 120 sekund později prokázal přesnou mušku i Hruštinec a Brozany si tak odvezly pohodovou výhru.

"Náš výkon měl konečně hlavu a patu, ale pořád ještě zkoušíme a testujeme některé hráče. Teprve v tomto týdnu bychom měli doladit finální podobu kádru, čekáme, kdo nám ještě dorazí z druholigového Ústí," řekl trenér Brozan Jiří Šmidrkal. "S výkonem i výsledkem ze Slaného jsem ale spokojený."

NÁKAZA V TÝMU

Na konci července se v týmu Brozan objevila nákaza virem Covid-19, hráči tak museli na týden do karantény. "V průběhu tohoto týdne jsme bohužel v našem A-mužstvu identifikovali případ nakažení COVID-19. Dotyčná osoba ihned o této situaci informovala nás i příslušné orgány. Okamžitě jsme začali jednat a informovali všechny potencionálně ohrožené. Každý, nejen z klubu, kdo přišel do kontaktu s nakaženou osobou byl bez prodlení poslán na testy. Kontakt, o kterém zde hovoříme, byl pouze ve vnějším prostředí, i přesto však byl každý preventivně otestován. Všichni testovaní jsou průkazně negativní. Jako okamžitá preventivní opatření byly zrušeny veškeré akce A-týmu do konce tohoto týdne včetně přípravného utkání s Horním Jiřetínem. Akce v příštím týdnu jsou prozatím otevřené. Aktuální informace dodáme ihned po nových zjištěních," stojí v oficiálním prohlášení klubu ze 31. července.

"Ztratili jsme týden, ale to se dá snadno dohnat," oddechl si Šmidrkal, že pauza nebyla delší.

Fotbal, příprava:

SK Slaný – SK Sokol Brozany 0:3 (0:1).

Branky Brozan: Kolařík, Gebert, Hruštinec.



Nový Bor – FK Litoměřicko 0:2 (0:2).

Branky Litoměřicka: Šraga 2.



Štětí – Klíčany 3:1 (0:1).

Branky Štětí: Müller 2, Pícha.



Dobroměřice – Lovosice 4:0 (1:0).

Branky Lovosic: 0.



Brná – Střekov – zrušeno (Střekov nedal dohromady 11 hráčů).



*výsledky UL a LTM, KP až ČFL