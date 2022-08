Utkání rozsekla už 4. minuta, kdy se trefil chlumecký Zukal. „Dostali jsme rychlou branku, oni hráli svou hru. Mají zkušené mužstvo, žádní vyplašení mladíci to nebyli. Defacto nás za celý zápase nepustili do šance. Až v závěru jsme trefili tyč, ale jinak to byla křeč,“ posteskl si Jiří Šmidrkal, kouč domácího trenéra Němce.