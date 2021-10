„První gól padl po sporné situaci, kdy oba týmy po domnělém faulu přestaly hrát, rozhodčí ale nepískl, domácí toho využili a dostali se do vedení. Naši hráči pak cítili křivdu a soustředili se spíše na kecání s rozhodčím, než na hru, a po hloupých chybách jsme pak Teplicím doslova darovali další dvě branky. Neděláme z toho ale vědu, máme dvacet bodů, což jsme před sezónou v této fázi opravdu nečekali, takže prostě jedeme dál. Na prvního ztrácíme tři body, takže chceme prohánět favority co nejdéle."

„Nebylo to tak jednoznačné, jak napovídá výsledek. Šlo o vyrovnané utkání, Teplice měly jednu šanci a daly z toho tři góly," hodnotil zápas asistent brozanského trenéra Jiří Šmidrkal.

„Hosté se prezentovali sympatickým výkonem a určitě dokázali, že momentálně právem patří do špičky. Já jsem šťastný za své hráče, že dokázali vybojovat další tři body a předvedli parádní výkon, který se musel všem přítomným divákům rozhodně líbit,“ pochvaloval si Ladislav Jamrich, trenér teplické rezervy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.