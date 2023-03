Právě poslední utkání, které doprovázela zima a sníh, ukázalo morální sílu celku. „S přístupem hráčů jsme velice spokojeni, ten terén byl opravdu těžký. Kdyby to bylo mistrovské utkání, nejspíš by se to i odložilo, ale jelikož šlo o generálku, kluci chtěli hrát. Ukázalo to jejich morální vlastnosti a to, že fotbal mají opravdu rádi,“ těšilo Němcovo asistenta Jiřího Šmidrkala.

Odchod Hruštince je jediné, ale za to dost citelné oslabení, lituje Šmidrkal

Co se týče celé přípravy, ta měla ale, zejména kvůli častým absencím, podle Šmidrkala rezervy. „Některé zápasy byly dobré herně, jiné zase výsledkově. Ale rozhodně to není ideální stav. Sestava se nám pořád točila, střídali se nám hráči, ani teď po středečním tréninku, čtyři dny před prvním mistrákem, jsme neměli jasno o tom, kdo v sobotu nastoupí,“ nastínil.

Změn v Brozanech mnoho neproběhlo. Jediným odchodem zůstal Hruštinec, ze zkoušených hráčů zůstal Čada ze Štětí. „Ještě přišel Vítek Novotný, šikovný kluk z dorostu pražské Dukly. Ostatní kluci, co tu byli na zkoušku, se nechytli,“ dodal Šmidrkal.