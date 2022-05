Klíčem k úspěchu Jablonce byl především první poločas, v němž dali Severočeši čtyři góly. Kouč Jaroslav Vodička, sám bývalý šikovný fotbalista, měl pro soupeře jen slova chvály. „Dukla má velkou kvalitu a mně osobně se velice líbí. Musím říct, že my zdaleka nejsme tam, kde je Dukla Praha v práci s mladými. Kdybychom tu měli my dnes jedenáct hráčů ročníku přes rok 2000, tak nám Dukla dá sedm gólů,“ řekl pro klubový web. „U nás to nebyla žádná velká sláva, především díky druhému poločasu, který byl z naší strany slaboučký. Dukla nám toho moc nedovolila, v poli i na míči byla silná. Měli jsme obrovské problémy s balony za obranu, ani v takto zkušené obraně si s tím nedokážeme lépe poradit. Za výhru jsem ale jsem rád,“ dodal.

Přepeře, další ambiciózní tým z popředí tabulky, vezou tři body za výhru 3:0 z Ústí nad Orlicí. U týmu skončil Josef Petřík mladší. „Domluvili jsme tak v pondělí, končím na vlastní žádost, protože jsem chtěl dát mužstvu nový impulz,“ uvedl bývalý kouč. Na jeho post usedl jeho otec a premiéra se mu vydařila. Na hřišti Jiskry hosté vyhráli po trefách Nováka v prvním a Nesvadby a Synka ve druhém poločase.

Cenný bod bere v boji o záchranu béčko Liberce, které doma uhrálo bezbrankovou remízu s lídrem ze Záp. Týmu z pod Ještědu pomohly také Teplice B, které zdolaly 1:0 Zbuzany.

Body se dělily i v Mladé Boleslavy, kam přijely Brozany. Na gól čekali diváci až do 80. minuty, kdy se trefil domácí Zahustel, tři minuty před koncem ovšem srovnal Studecký. „Pro nás je to zlatý bod, bojujeme s šířkou kádru, máme hodně zraněných,“ líčil asistent brozanského kouče Jiří Šmidrkal. Ten si bodového zisku cenil i přesto, že Sokol hrál více než půl hodiny proti deseti. „Ano, i přes to je pro nás bod dobrý. V závěru jsme navíc po naší chybě dostali zbytečný gól a museli jsme dotahovat, jsme rádi, že se nám povedlo zachránit alespoň nějaký zisk,“ uvedl.

Sokol tak nenavázal na středeční domácí výhru v dohrávce s Libercem B (2:1), na čelo tabulky už ztrácí šest bodů. O postup do 2. ligy se tak u Ohře už nejspíš hrát nebude. „Chceme si závěr sezóny užít a pobavit diváky dobrým fotbalem. To ale neznamená, že se nepokusíme skončit co nejvýš,“ uzavřel Šmidrkal.