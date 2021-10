Brozanský stánek se navíc může pochlubit perfektním občerstvením, není proto divu, že na fotbal chodí fanoušci tuze rádi. Před zápasem jim už několik let zpívá z reproduktorů fotbalovou hymnu Sokola populární zpěvák Marek Ztracený.

Brozany mají 20 bodů a společně se třetmi dalšími týmy jsou v čele B skupiny České fotbalové ligy, třetí nejvyšší soutěže. To je překvapení!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.