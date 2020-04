Konečné pořadí zůstává k 8. dubnu, až na výjimky se nebude sestupovat ani postupovat. O osudu profesionálních soutěží, tedy první a druhé lize, rozhodne Ligová fotbalová asociace v nadcházejících dnech.

Ukončeny byly veškeré mistrovské pohárové amatérské soutěže. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem. Semifinálová a finálové utkání MOL Cup (původně 22. dubna a 20. května) se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.

Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.

"Nešlo čekat dál a situace se už musela řešit. Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát naše soutěže," uvedl k rozhodnutí VV FAČR předseda asociace Martin Malík.

BROZANY ZNOVU ZACHRÁNĚNÉ

"Takové rozhodnutí se dalo čekat a za mě je asi adekvátní," řekl sekretář brozanského Sokola Petr Nepraš. Brozany, které sice vyhrály úvodní jarní kolo, ale stále jim reálně hrozil sestup, se tak druhý rok po sobě zachránily "zásahem vyšší moci". Zatímco loni se Česká fotbalová liga rozšiřovala na dvě skupiny, letos zůstane soutěž nedohraná. "V nadsázce jsme si z toho dělali trochu legraci, ale samozřejmě bychom to raději potvrdili na hřišti," dodal Nepraš. V Brozanech budou rovněž krátit odměny hráčům, přesná čísla ale sekretář klubu neuvedl. "Neznám je, ale co vím, tak vzhledem k tomu, že nevykazujeme žádnou činnost, by tam měla nějaká omezení padnout."

Záchranu si jako splněnou může odškrtnout také Štětí, které se konečně udrželo v divizi. "Zachránili jsme se, ale neradujeme se z toho, samozřejmě, že bychom raději hráli," pousmál se manažer Štětí Milan Plíšek. "Myslím, že šanci na záchranu jsme měli poměrně velkou i tak. Ale pochopitelně s ohledem na takový výsledek máme zájem kopat divizní soutěž i příští rok," ubezpečil. "Nyní mi spíš dělá vrásky, kdy nás zase pustí na hřiště, protože běhat jen tak po lese kluky asi dlouho bavit nebude," zvážněl vzápětí. "Přidělalo nám to také starosti co se hráčských kontraktů týče. Někteří zde totiž byli na hostování, to zatím skončí, takže budeme muset znovu jednat. Uvidíme, co bude." Jakmile se situace uvolní, chtěli by se Štětští vrátit alespoň k přátelským utkáním. "Už nám volal dorost Jablonce, že by si s námi rádi zahráli," uvedl Plíšek. "To je zajímavá myšlenka. Možná si mužstva domluví nějaké turnaje, nevím," reagoval na myšlenku z Ústecka, kde některé kluby z okresního přeboru navrhly, že by po skončení nouzových opatření mohly přátelské zápasy pokračovat podle původního rozpisu soutěže.

LITOMĚŘICKO ŘEŠÍ SPÍŠ OSLAVY VÝROČÍ

Ačkoliv litoměřičtí fotbalisté vedli krajský přebor, ani před jarní částí nevyhlašovali útok na postup. Nyní jsou sice "neoficiálním mistrem" kraje, ale i oni zůstanou pro příští rok ve stejné soutěži. "Respektujeme současný stav i rozhodnutí. Je to takový černý scénář, který si nikdo nepřál, ale všichni s ním počítali," reagoval předseda FK Litoměřicko Robert Mühlfait. "My bychom ale v případě vítězství v soutěži stejně teprve zvažovali, zda jít do divize nebo ne, priority jsou nyní někde jinde. Museli bychom se pobavit s městem, sponzory i s hráči," dodal. "Až se tato situace uklidní, chtěli bychom začít hrát alespoň přátelské zápasy a postupně začlenit naše mladíky, protože výkony áčka i dorostu jsme letos mile překvapeni. Zbytek sezóny pojmeme jako přípravu na tu příští."

Otázkou ale zůstává termín konání stoletého výročí klubu, jenž byl stanoven na 6. června. "Už nyní je to o rok odložené, odkládat to tedy na další rok, nebo třeba jen na podzim, se nám příliš nechce. Měli jsme ale už nějaká jednání s městem, které nám doporučilo tak velkou akci alespoň o pár týdnů oddálit. Červnový termín zatím platí, ale už ve čtvrtek máme online zasedání vedení klubu, kde uvidíme, co bude dál. Možná by byl reálný nějaký prázdninový termín," uzavřel litoměřický šéf.

"Podobné rozhodnutí jsme očekávali. Probereme s trenéry mládeže i dospělých, jakým způsobem, samozřejmě s ohledem na stále platná nařízení, bude další příprava pokračovat, a jak týmy co nejlépe připravíme na další sezónu," řekl předseda SK Roudnice Petr Týma.