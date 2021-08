Fotbalové Brozany čeká na úvod ČFL těžká práce. „Máme těžký los, hrajeme s rezervami Pardubic a Hradce Králové, uvidíme, koho soupeř pošle do béčka. K tomu máme Přepeře,“ vylíčil současný kouč brozanského Sokola Jiří Šmidrkal.

Fotbalisté Brozan - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

I přesto by chtěl hrát v klidných patrech tabulky a nestrachovat se o záchranu. „Loni se nám úvod podařil, ale pak všechno zastavil covid. Myslím, že i letos jsme mančaft vhodně doplnili, chceme hrát co nejvýš,“ doplnil trenér, jehož trápí především zadní řady. „Odešel Hruštinec, to je prostě znát. V útoku to máme dobře poskládané, přišli Jindráčeka Šup, máme Chukwumu, ale dozadu bychom ještě uvítali jednoho dobrého obránce, tam nás tlačí bota,“ postěžoval si.