V posledních době vám vázne finální fáze a koncovka, že?

V posledních zápasech máme spoustu situací, co by se měly řešit lépe, ale nevím čím to je. Na tréninku nám to tam padá. Souhlasím, na to kolik si vytváříme šancí, tak těch branek jsme dali málo.

V současné době máte skvělou formu, dáváte góly a máte asistence. Ve hře Brozan jste vidět. Vnímáte to podobně?

Daří se týmu, je tady skvělá parta. Od toho se všechno odvíjí. Není důležité, kdo ty góly dá.

Co říkáte na fantastickou sezónu brozanského Sokola?

Je vidět, že nechceme jen hrát o sestupové příčky. Chceme hrát nahoře.

Kdo vás přivedl k fotbalu?

Můj děda se strejdou a také kamarádi, ale nejvíce mě podporuje moje mamka.

V Teplicích jste prošel mládeží až do áčka. Jak vzpomínáte na toto období?

Střídaly se lepší a horší chvíle. Mezi ty lepší se řadí vítězství juniorské soutěže. A horší, to je třeba můj konec. Určitě se dalo z toho angažmá vytěžit víc.

Proč jste skončil v Teplicích?

To je v současné době už jedno, stalo se to., To je život. Na Teplice vzpomínám v dobrém. Ale je to už minulost, nyní jsem hráč Brozan.

Fandíte Teplicím i nadále?

Určitě. Koukám skoro na každý zápas když to vyjde časově. Držím jim palce na dálku.

FK Teplice bojovaly o záchranu. Nakonec se zachránily v baráži na úkor Vlašimi. Vnímal jste záchranářské boje sklářů?

Podle mě si to zkomplikovali sami. Velkou roli hrála psychika. Ale věřil jsem, že se zachrání.

Působil jste i v Ústí nad Labem, Arma sestupuje do třetí ligy…

Hrozně mě to mrzí. Podle mě si, ale Arma o to koledovala celou sezonu. Druhou ligu nejde hrát jen s mladými kluky. Kádr by měl být podpořen i nějakou zkušeností.

V Ústí nespadl jenom fotbal, spadl tam i hokej. Slovan Ústí nad Labem bude hrát také jen třetí ligu…

(skočí do řeči) V Ústí zbyde jen basketbalová Sluneta. Je to škoda pro krajské město. Snad se oba týmy vrátí tam, kam patří. Co se týče fotbalu, nebude to hned, ale snad se do tří let budou schopní se vrátit.

Z druhé ligy spadly dva tradiční kluby s historií, FK Ustí nad Labem a Viktoria Žižkov…

Tyhle týmy určitě patří výš. Hlavně Žižkov se svojí ligovou minulostí. Je škoda, že spadl, pak musí jezdit na výlety někam na Moravu a hraje s týmy, co takovou historii nemají.

Jaký je rozdíl mezi druhou a třetí ligou?

Druhá liga je daleko více o běhání. Třetí liga není také jednoduchá soutěž, je plná soubojů. Kluci, co přišli z druhé ligy, tak mívají ze začátku problémy. Není to úplně pro každého.

Komu jste fandil ve finále ligy mistrů mezi Realem Madrid a Liverpoolem?

Realu, takže jsem spokojený.

AUTOR: JAKUB VÍTEK