Druholigový odpadlík z krajské metropole si vyšlápl na vítěze posledního ročníku ČFL ze Záp, které zdolal na jejich hřišti 2:1. „Výhra je to cenná, ale nechceme ji nějak extra přeceňovat,“ krotil emoce trenér Dušan Tesařík. „Opět mi to ukázalo některé věci, jak pozitiva, tak i chyby, které děláme,“ pochvaloval si ale opět.

Zápy trefily v úvodu tyč, následně nedaly penaltu, Ústí zase hrozilo ve druhé půli, kdy mělo několik nadějných brejků. „Zápasu by asi slušela remíza,“ uznal sportovně Tesařík. „Nicméně myslím, že v konfrontaci se špičkou ČFL jsme nijak nepropadli. Do zápasu jsme nasadili i čtyři dorostence, všichni hráči zápas odjezdili a odbojovali,“ dodal.

Právě dva dorostenci, Radba a Fišer, obstarali ústecké trefy. Do tréninku se Arma vrátí v úterý po dvou dnech volna, středeční zápas s Mostem soupeř zrušil. Až v neděli ji tak čeká zápas v Německu proti Loko Lipsko. „Náhradu za Most žádnou nehledáme, stále trénujeme ve třiceti hráčích, takže jsme odehráli dost modelových zápasů,“ uzavřel Tesařík.

BROZANSKÁ NADÍLKA

Pohodovou výhru 5:0 si na úvod přípravy v Lounech připsaly Brozany. Za prvních 16 minut zkompletoval hattrick Šup, následně se prosadil ještě novic z Ústí nad Labem Strada a také testovaný Afričan Kassé.

„Klasický zápas na úvod přípravy, máme za sebou teprve tři tréninky. Hodně nám pomohlo, že jsme brzy vedli 3:0,“ řekl po utkání asistent trenéra Brozan Jiří Šmidrkal. „Do druhé půle jsme to prostřídali, výkon ale opadl. Bylo to i tím, že za stavu 4:0 už si hráči zkusí i věci, které by jinak nezkoušeli,“ dodal. Další zápas čeká Sokol v sobotu v Sosnové proti České Lípě.

SOLIDNÍ VÝKON SKLÁŘŮ

Teplická třetiligová rezerva má za sebou první přípravu, do Vroutku si pozvala Plzeň B. Tedy soka, který v minulé sezoně usiloval o postup do druhé ligy, podlehla mu po solidním výkonu 1:2 „Viktorka prokázala sílu, byl to na úvod kvalitní soupeř. My jsme postavili čtyři testované hráče z Roudnice nad Labem, čtyrři dorostence a jednoho zahraničního hráče, proto jsme ze zápasu měli trošku obavy,“ přiznal trenér teplické rezervy Ladislav Jamrich s tím, že po přesunu několika hráčů do prvoligového kádru skládá nový tým.

Otestoval si reprezentanta Bosny a Hercegoviny do 21 let Amara Tahrice a na pozici šestky ho nezklamal. „Je to ročník 2002, balkánský typ, silný na míči. Nechci dělat unáhlené závěry, vezmeme ho sebou ještě na soustředění do Roudnice nad Labem a uvidíme. Na vyladění formy máme tři týdny.“

Jamrich byl rád, že jeho nově se rodící tým zápas zvládl. „Prvních 60. minut jsme byli lepší, dostali jsme se do vedení, pak nám sudí pro ofsajd neuznal gól a poslední půlhodinu převzala Plzeň otěže a otočila skóre. Musím kluky pochválit, máme za sebou deset dní těžké přípravy a přesto to i v kombinované sestavě zvládli.“