„Hosté nás překvapili. Musím uznat, že jsme v naší hře předvedli hodně nepovedených výkonů. Ale hlavně nám tentokrát chyběla chuť se se soupeřem o výhru a body poprat. Chyběly nám emoce, které nás vždy zdobily a také agresivita,“ řekl k utkání trenér Benjamin Vomáčka.

Most Jablonecké právě v agresivitě a chuti předčil. Byl nebezpečnější, kvalitnější, jak v útočné, tak v obranné fázi. Vyhrál zaslouženě.

„My se z toho musíme dostat. Musíme se vrátit k našemu stylu hry a začít znovu s poctivostí. Agresivita nám chyběla už v minulém utkání. A dnes jsme to zopakovali. Asi si budeme muset promluvit důrazněji, nemělo se nám to už stát. Náš fotbal nás někam vede. A mně připadá, že od toho odcházíme, což by nebyla správná cesta. Kluci si to musí uvědomit. Ale musím také říct, že jsme měli dost velkou marodku. Nechci se na to vymlouvat nebo hledat alibi, i když zraněných jsme měli tentokrát dost,“ dodal trenér jablonecké rezervy.

Baníkovce se tak sladce naladili na další velikonoční víkend. Na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta se bude hrát už netradičně ve sváteční pátek 29. března, kdy domácí fotbalisté od 15.00 hodin vyzvou rezervu Mladé Boleslavi.

Cenné tři body vybojovali fotbalisté ústeckého Viagemu, kteří si poradili s libereckou rezervou, ačkoliv hosté během reprezentační přestávky posílili své béčko o několik ligových hráčů. Dvě slepené branky v závěru prvního poločasu ale zajistily Armě výhru 2:0.

„Soupeř hrál dobře, bylo to pro nás těžké utkání,“ uznal trenér Viagemu Daniel Sochor. „Měli jsme trochu problém s nalézáním na soupeře a s reagováním na jejich postavení do ofenzivy, hlavně ve druhé půli jsme v tom byli pasivní. Díky tomu byl soupeř nějaký čas na míči a dělal nám to těžší, ale myslím, že jsme to i tak měli celkem pod kontrolou,“ dodal.

„Vstup do utkání jsme měli dobrý, po dvaceti minutách jsme ovšem začali ztrácet míče a soupeř nás zatlačil. Svůj tlak korunoval dvěma góly. Úvod druhé půle jsme měli opět aktivní, šance na snížení skóre jsme však promarnili. V závěru utkání už jsme se do tlaku dostat nedokázali,“ přidal pohled z druhé strany kouč liberecké rezervy Jakub Harant.

Druhou domácí výhru v řadě přidala teplická rezerva, která v neděli těsně přehrála nepříjemný Kolín 2:1.

Celou situaci měli Tepličané ztíženou o fakt, že od 11. minuty hráli bez Matěje Radosty, který dostal červenou kartu za úmyslné strčení oběma rukama do protihráče. Severočechy to nepoložilo, ač od čtvrté minuty prohráli 0:1 po trefě hostujícího Soběslava. Minutu před odchodem do šaten v prvním poločase srovnal Procházka v 88. minutě proměnil nařízenou penaltu Trnovec.

Reparát za minulý týden úspěšně složili také fotbalisté Brozan, kteří udolali Přepeře 2:0. Výhra nad celkem, jehož tím poslali na samé dno tabulky, se ovšem nerodila lehce. Dvěma brankami krátce po přestávce ji zařídili Dominik Šup a Chukwudi Chukwuma, hosty pak oslabil po dvou rychlých žlutých kartách kapitán Michal Pavlata.

„Samozřejmě nám to pomohlo, ale to už bylo za stavu 2:0, soupeř už se pak na nic nevzmohl. Jinak ale byla úroveň zápasu hrozná, s fotbalem to nemělo nic společného. Máme 12 hráčů, z toho jeden se nám dnes zranil, takže zaplať pánbůh za tři body,“ řekl po utkání asistent trenéra Brozan Jiří Šmidrkal.