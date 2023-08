Petra Vrabce znají fotbaloví fanoušci především z pražské Sparty, s níž získal celou řadu úspěchů. Velkou část fotbalového života ale spojil i se severem Čech, hrál totiž za Blšany nebo Českou Lípu, trénoval v Ústí nad Labem. V nové sezoně ho budete vídat na lavičce třetiligových Brozan po boku trenérské stálice klubu z Litoměřicka Jiřího Němce.

Petr Vrabec v dresu pražské Sparty | Foto: Deník/František Bílek

„Dostal jsem padáka v Zápech, kde jsem byl jako hlavní kouč. Přišla nabídka od Brozan, od Jirky Němce. Neměl jsem nic jiného konkrétního, tak jsem ji s radostí přijal. Jirku znám dlouho, hráli jsme spolu a víme, co od sebe čekat," říká sympaťák, jemuž se říká familiárně Béda.

Vrabcovi minulý rok bylo šedesát let. Má už odrostlé kluky, kteří jsou z baráku, život si užívá se svou paní. S fotbalem začínal v Mladé Boleslavi, ve Spartě vyhrál šestkrát titul mistra republiky. V Lize mistrů dal gól Dynamu Kyjev přímo z rohu, skóroval i proti Barceloně nebo Olympique Marseille. Tři zápasy si připsal v dresu československé reprezentace, Rumunsku dal dokonce branku.

V Blšanech pomohl Petr Vrabec k postupu mezi elitu, pod vedením Miroslava Beránka skončil FK Chmel v premiérové sezoně senzačně šestý. V České Lípě za působení kouče Jaroslava Dočkala bojoval o návrat do druhé nejvyšší soutěže.

Trenérská kariéra holohlavému muži s neodmyslitelným knírkem přinesla velké úspěchy. Coby asistent Karla Jarolíma byl v pražské Slavii u titulů v letech 2007 a 2008. Jako hlavní kouč vedl Čáslav, juniorku Mladé Boleslavi, Hořovicko, Vesec nebo Úvaly. V Ústí nad Labem byl asistent kouče Aleše Křečka. Naposledy vedl SK Zápy.

Českou fotbalovou ligu tedy Vrabec dobře zná. „V každém týmu je nějaký dobrý fotbalista. V Brozanech jich je celá řada. Z Ústí znám Krátkého, Stradu, Šupa nebo Jindráčka. To jsou kvalitní hráči. Věřím, že navážeme na předchozí sezonu, kdy tým skončil třetí."

To, že nebude v Brozanech hlavní kouč, jako degradaci nebere. „Každý trenér má ambice. Ale degradace? Ne, ježimarjá! Chci pomoct Jirkovi Němcovi, Brozanům. Budu zase mezi mladými, to mám rád, díky tomu člověk stárne pomaleji. Jirka je v pohodě, věřím, že nám to společně bude šlapat."

Petr Vrabec je stále aktivním fotbalistou, se starou gardou Sparty Praha objíždí republiku. „Nedávno jsme byli až v Kopřivnici, to bylo pět a půl hodiny, šílenost. Ale jsem moc rád, že si můžu zahrát a vidět kluky, se kterými jsem dřív hrál."