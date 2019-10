Hosté tak mohli litoval nevyužitých šancí. Do té první se dostal po deseti minutách Dordič, udělal kličku brankáři Lipšovi, ale z úhlu mířil těsně vedle branky. Další gólovky měli Fukala a Nešický, ale stop jim vystavil Lipš. Ten kraloval i při úniku Berana těsně před přestávkou.

Ve druhé půli měl nejprve obrovskou příležitost hostující Vrabec, z poloviny hřiště uháněl sám na Lipše, snažil se udělat mu kličku, ale strážce brozanské svatyně odvážným skokem šanci zmařil a dokázal, že tentokrát zamkl branku. Po hodině přišla první šance domácích, ale Pavlíček hlavičkoval nad. Když už deset minut před koncem Jakš brankáře překonal, postavila se střele do cesty tyč. Už se zdálo, že o vítězi střetnutí bude muset rozhodnout penaltový rozstřel, pak však přišla standardní situace a střídající Výborný perfektní střelou přes zeď překonal libereckého gólmana Hnízdila.

„Utkání bylo hodně bojovné, soupeř měl spoustu příležitostí ke vstřelení branky, ale náš tým bojoval a dočkal se důležitého vítězství. Jsem rád, že jsem k tomu přispěl brankou, konečně jsem se dokázal prosadit,“ neskrýval po utkání radost Petr Výborný.

Největší podíl na úspěchu ovšem měl brankář Přemysl Lipš. „Soupeř měl daleko víc příležitostí, než nás celek, ale naštěstí jsme díky trestnému kopu v závěru vydolovali cenné tři body. Musím přiznat, že pro hosty je porážka hodně krutá, ale my ty tři body moc potřebovali a výhru jsme doslova ubojovali. Nyní jedeme na hřiště teplické rezervy, bude to souboj a bytí či nebytí. Potřebujeme získat na podzim ještě nějaké body a v jarních odvetách soutěž zachránit,“ plánoval po střetnutí hrdina duelu Přemysl Lipš.

Ve stejném duchu hovořil i kouč Petr Čermák. „Měli jsme dost velké štěstí a vynikající byl brankář Lipš. Bojovali jsme a v závěru se dočkali odměny v podobě zisku tří bodů, které jsme už moc potřebovali. Musíme jít zápas od zápasu, nyní nás čeká duel na hřišti teplické rezervy, je to další B tým, jsou zde kvalitní fotbalisté a pro nás to bude doslova bratrovražedný boj,“ řekl před dalším pokračováním soutěže kouč, který do Brozan zamířil právě od teplické rezervy.

AUTOR: JAKUB VÍTEK

FOTBAL, ČFL, 12. KOLO:

Brozany – Liberec B 1:0 (0:0).

Branka: 90.+1. Výborný.

Rozhodčí: Švagr. ŽK: Cibulka, Hruštinec – Dordič, Nešický, Macháček (asistent, trenér brankářů). Diváci. 284.

Brozany: Lipš – Luzin, Obrtlík, Hruštinec, Bubeníček (71. Walter) – Jakš, Cibulka, Hloušek (83. Tichý), Hovsepyan (58. Výborný) – Pavlíček, Aljinovič (46. Chukwuma). Trenér Čermák.