Skláři prožili pod Ještědem půlhodinu hrůzy, po 30 minutách totiž svítilo na ukazateli skóre 3:0 pro domácí. Dvě slepené branky ve 37., respektive 38. minutě ovšem znamenaly start famózního obratu. „Opět nás táhl fantastický Ljeva, kolem kterého kluci rostou každým zápasem a jsou schopni ze sebe i díky němu dostat to nejlepší ve prospěch celého týmu. Právě pro taková utkání, jako bylo to dnešní, má naše práce a dřina smysl a já jsem opět na svůj tým pyšný. Musím borce pochválit za nezměrnou vůli a maximální nasazení po celých 90 minut dnešního těžkého utkání,“ radoval se trenér teplického béčka Ladislav Jamrich.

Další tři body, díky nimž se udržely na třetí příčce, navíc o pouhý bod za lídrem ze Záp, mají také Brozany. Hubené vítězství 1:0 zařídil Sokolu v 65. minutě z penalty Dominik Šup.

„Další vyrovnané utkání, nazval bych to zápasem bez šancí. Nám rozhodčí písknul penaltu, kterou jsme proměnili, a tak bereme tři body,“ zhodnotil tříbodový zisk stručně asistent brozanského trenéra Němce Jiří Šmidrkal.

Radost mu ovšem kalilo vyloučení Marka Krátkého, který se po dvou žlutých faulech poroučel šest minut před koncem předčasně do sprch. „Samozřejmě, že je to ztráta. Náš kádr není moc široký, je nás dvanáct, třináct, takže pokaždé, když někdo vypadne, je to pro nás problém, zvlášť pokud se jedná o hráče ze základní jedenáctky. Snad to bude jen na jeden zápas, ale bylo to po dvou žlutých, takže věříme, že to nebude delší.“

Fotbal, ČFL B, 21. kolo:

Slovan Velvary - Sokol Brozany 0:1 (0:0)

Branky: 64. Šup.

Rozhodčí: Vít - Fišer, Erlebach. ŽK: 2:3. Diváci: 225.

Brozany: Havránek – Schettl (90.+3 Sáma), Hruštinec, Krátký, Gebert (90. Baftijar), Studecký, Bubeníček, Bechyně, Výborný, Šup, Jindráček