Fotbal, ČFL, 9. kolo: Jablonec B - Brozany 1:3 (0:2) Branky: 51. Diviš – 42. Chukwuma, 43. Jindráček, 63. Šup (pen.) Rozhodčí: Zadinová. ŽK: 2:1. Diváci: 200. SK Sokol Brozany: Švejda – Pardubský, Schettl, Krátký (C), Studecký, Sláma (90. Kolařík), Chukwuma (64. Výborný), Bechyně, Tichý, Šup, Jindráček

"Z našeho pohledu to byl velice dobrý zápas. Pokosila nás zranění, jeli jsme tam ve třinácti lidech, takže jsme z toho utkání měli trochu obavy," líčil Šmidrkal. "Mezi tři tyče musel například druhý brankář, který nechytal rok a půl soutěžní utkání. Myslím ale, že jsme byli po celé utkání lepším celkem a tři body jsme získali zaslouženě. Kluci předvedli parádní výkon, zápas odmakali."

"Je to hezký pohled na tabulku, to jednoznačně, ale jsme realisté. Čekají nás ambiciózní Zápy, Mladá Boleslav B, pak jedeme dvakrát ven," odtušil nadcházející těžký los, který může euforii Sokola rychle zmrazit, asistent brozanského trenéra Jiří Šmidrkal.

/OHLASY/ Fotbalisté Brozan uspěli v 9. kole České fotbalové ligy na půdě Jablonce B 3:1 a vyhoupli se do čela soutěže. Duel zvládli i s obří marodkou. Už dnes hostí Sokol od 15.30 ve šlágru kola v domácím prostředí třetí Zápy.

