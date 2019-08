Vyrovnaný úvod střetnutí narušila 26. minuta, kdy se v první obrovské šanci domácích zjevil Pavlata, ale těsně minul. Při druhé tutovce pomohla Brozanům nejprve tyč, následná dorážka se od Hruštince odrazila těsně nad Lipšovo svatyni. Právě brankář Sokola byl ústřední postavou při třetí nebezpečné akci, kdy si poradil s tvrdou střelou na přední tyč.

Brozanští se však do druhé půle nepoučili a Lipš tak musel hned v úvodní desetiminutovce likvidovat další gólovku. Sokol se osmělil a po hodině hry, Aljinovič dokonce otevřel skóre zápasu, branka však nemohla platit kvůli ofsajdu. Krátce poté se dostal k zakončení Hovsepjan, jenže v největší šanci svého týmu trefil pouze nohu domácího brankáře.

A tak přišel trest na druhé straně. Svěřenci Petra Čermáka nedokázali odvrátit míč do bezpečí, ten napálil zpět na bránu Pavlata a jeho projektil tečoval před plachtícím Lipšem hlavou mimo jeho dosah Volf. Sedm minut na to bylo vymalováno, do té doby skvělý Lipš totiž neudržel vysoký centr a na Ježka následně zívala odkrytá branka.

„Do šedesáté minuty jsme se ještě jakž takž drželi, pak ale uděláme dvě hloupé chyby, které soupeř potrestal. Ustojíme tolik tutovek, a pak dostaneme takové branky,“ litoval po utkání asistent trenéra Brozan Jiří Šmidrkal. „Prakticky jsme si to prohráli sami. Byl to úplně jiný zápas, než doma s Bohemkou. Z mého pohledu chybělo větší nasazení, soupeř byl lepší a tři body bere zaslouženě,“ dodal.

V příštím kole nastoupí Brozany opět doma, v neděli vyzvou tradičně od 17 hodin béčko Dukly Praha. (db)

Fotbal, ČFL, skupina B, 2. kolo:

Přepeře – Sokol Brozany 2:0 (0:0)

Branky: 75. Volf, 82. M. Ježek

Rozhodčí: Raplík. ŽK: 2:3. Diváci: 250.

Brozany: Lipš – Obrtlík, Bories (46. Pavlíček), Bubeníček, Hruštinec, Výborný (59. Jakš), Cibulka (C) (78. Vojvodic), Hloušek, Hovsepjan (82. Turek), Mešič, Aljinović.