„Bylo to hodně bojovné a běhavé utkání. Opravdu hodně soubojů. Ale určitě to splnilo účel a nám to pomohlo. Jsme celkem spokojení. Domácí to ve druhém poločase hodně prostřídali a bylo to znát. Měli jsme po změně stran více šancí,“ poznamenal Petr Vrabec, asistent trenéra Němce.

Třetí gól Brozan v přípravném utkání proti rezervě Viagemu | Video: Deník/Daniel Brzák

Jasno už by mělo být o podobě kádru na novou sezonu. „Právě tenhle zápas byl takovým posledním testem. Ve čtvrtek se musíme rozhodnout, kdo tady zůstane a kdo ne. Je to nepříjemné, ale někdo odejít musí. Zůstanou tady dva, možná tři hráči. Pak už by se kádr neměl měnit,“ prozradil Vrabec.

Starosti Sokolu dělají zranění. Hodně špatně to vypadá s kanonýrem Dominikem Šupem. Ten si na začátku letní přípravy poranil koleno. „Tady je to hodně špatný, vypadá to na dlouhou pauzu. Marek Strada nám stále laboruje s lýtkem, na operaci s kolenem bude odcházet Chukwuma.

FK Viagem Ústí nad Labem B - Sokol Brozany, příprava 2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

Na Brozany čekají ještě dva přátelské zápasy. V sobotu 3. srpna hrají od 10.30 ve Štěchovicích, o týden později ve stejný čas na hřišti pražského Motorletu.