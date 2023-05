Další tříbodový zápis si připsali fotbalisté Brozan. Ti zvítězili 2:1 v Pardubicích nad tamní rezervou, a nadále drží třetí příčku v tabulce ČFL.

Fotbalisté Brozan ilustrační | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

"K zápasu jsme jeli dost oslabení, zraněný je Jindráček, volal také Výborný, že mu není dobře. Měli jsme tak k dispozici pouze 15 hráčů, někteří kluci nebyli úplně fit, ale s úzkým kádrem bojujeme dlouhodobě," popisoval asistent trenéra Němce Jiří Šmidrkal.

Jeho svěřenci vedli po trefách Schettla a Chukwumy 2:0, v závěrečné desetiminutovce ale domácí z penalty zápas zdramatizovali. "Dávno předtím jsme měli příležitosti na třetí gól a bylo by po zápase, ale zase jsme si to udělali zbytečně složité," kroutil hlavou Šmidrkal. "Jinak to ale bylo celkem vyrovnané utkání, akorát my jsme naše šance využili, naopak soupeř to, co jsme mu nabídli, zahodil," dodal.

Fotbal, ČFL, 24. kolo:

Pardubice B - Brozany 1:2 (0:1)

Branky: 84. Lima (pen.) – 43. Schettl, 48. Chukwuma.

Rozhodčí: Havlík. ŽK: 1:0. Diváci: 110.

SK Sokol Brozany: Němec – Soungole, Hasil, Schettl, Krátký, Chukwuma (65. Šup), Novotný (65. Čada), Bubeníček, Strada, Bechyně, Tichý (80. Matoušek)