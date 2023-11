Ústí se v posledních kolech nedařilo podle představ jeho vedení, proto sáhlo k odvolání realizačního týmu v čele s hlavním koučem Branislavem Sokolim. Vedením A-mužstva byl pověřený úsek mládeže. Arma se dostávala do šancí hlavně v závěru, dokonce dvakrát nastřelila tyčku mostecké svatyně. V nastavení ale při ní stálo štěstí, hráči Mostu už zvedali ruce nad hlavu, ale míč se do sítě nedostal.

Béčko Velkých Žernoseků si dvěma vysokými výhrami spravilo náladu

„Byl to vyrovnaný zápas. Most byl malinko lepší v první půli, my ve druhé. Věřili jsme, že to překlopíme na svou stranu, ale v závěru jsme se báli při tutovce Mostu. Ten konec byl bohužel rozkouskovaný. Mrzí mě to, měi jsme na výhru,“ hodnotil střetnutí Miroslav Vlasák.

„Už jsme se radovali, ale asi by naše vítězství bylo nezasloužené, protože domácí také měli šance. Zápas měl nasazení, v závěru i emoce. Remíza je asi spravedlivá,“ uvedl kouč Mostu Miloš Sazima k tomu, co necelých šest stovek diváků v pátek večer v Ústí nad Labem vidělo.

OBRAT SOKOLA

Šestigólový duel za sebou mají fotbalisté Brozan, kteří otočili nepříznivě se vyvíjející skóre a nakonec zdolali Kolín 4:2. Svěřencům trenéra Jiřího Němce pomohly dva zásahy Dominika Šupa, který nejprve srovnal z penalty na 2:2 a čtvrt hodiny před koncem pak poslal svůj tým do vedení. Výhru pečetil o čtyři minuty později Chukwuma.

FOTO, VIDEO: Aliyyah Koloc má za sebou klíčový test před Dakarem. Zvládla ho

„Hrálo se na těžkém terénu, přesto se nám povedlo dát celkem pěkné branky. Po dlouhé době jsme se doma trefili víc než jednou,“ pochvaloval si jeden z Němcových asistentů Jiří Šmidrkal. Právě domácí prostředí bylo pro Brozany na podzim trochu svazující. „Máme 23 bodů, s tím jsme určitě spokojení. Mohlo jich ale být víc, jenže doma se nám moc nedařilo a zbytečně jsme tu několikrát ztratili,“ dodal muž, jehož družina bude zimovat na sedmém místě.