Fotbal, ČFL: Liberec B - Sokol Brozany 0:1 (0:0) Branka: 50. Schettl. Rozhodčí: Nenadál – Braun, Fojtík. Diváci: 100. FC Slovan Liberec B: Vliegen – Lehoczki, Bína, Juzvak, Valenta (62. Dědek), Kazda, Polyák (C) (74. Málek), Michal, Horňáček (80. Winkler), Gembický, Kranthove (46. Černický). SK Sokol Brozany: Havránek (C) – Bechyně, Bubeníček, Šup, Jindráček, Krátký, Studecký, Tichý (77. Chukwuma), Výborný (90. Kolařík), Gebert (86. Sláma), Schettl.

„Udrželi jsme ho asi po šesti zápasech, takže s tím jsme velice spokojení,“ kýval hlavou asistent trenéra Brozan Jiří Šmidrkal. „Domácí předvedli dobrý výkon, měli tam mladé, běhavé kluky, ale hráli de facto jen po vápno. Vypracovali si dvě šance, ve kterých nás podržel brankář, na druhé straně rozhodla jedna povedená standardní situace. Jsou to zlaté tři body zvenku, které, doufám, nyní potvrdíme doma s Bohemkou,“ dodal.

