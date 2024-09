předák/předačka týmu svářečů s vietnamštinou pro tým našich vietnamských svářečů hledáme předáka, který bude tlumočit z češtiny do vietnamštiny a naopak. JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI BYSTE MĚLI MÍT o aktivní znalost českého a vietnamského jazyka o znalost výkresové dokumentace o zájem o svařování VÝHODOU BUDE, POKUD o budete mít předchozí zkušenosti se svařováním či vedením lidí a umíte se orientovat ve výkresové orientaci. Pokud však tyto zkušenosti nemáte, velmi rádi vás vše potřebné doučíme. Rozhodující je chuť se učit! Zaměstnanecké výhody : PROČ ZROVNA K NÁM? oFunguje nám to spolu - jsme tým lidí a přátel, který si navzájem pomáhá, podporuje se a společně chce změnit budoucnost českého strojírenství. oPracujeme v jednosměnném provozu od 6:00 do 14:30, takže máme celé odpoledne pro sebe a svoje plány. oZa dobře odvedenou práci máme nárok na odměny. oMáme k dispozici 25 dní dovolené. oPokud to máme do práce dál, využíváme příspěvek na cestu až do výše 2 000 Kč / měsíc. oVíme, že angličtina je v dnešní době potřeba téměř na každém kroku a proto máme lekce přímo na pracovišti. oVyužíváme výhodné mobilní tarify nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodiny. oPostaráme se o teplé i studené obědy v naší kantýně za dotované ceny (od 27 Kč za oběd), na pracovišti máme k dispozici nápoje po celou dobu směny. oVážíme si názoru našich lidí a proto za úspěšné doporučení nového kolegy vyplácíme odměnu ve výši 20 000 Kč. oOceňujeme loajalitu našich zaměstnanců a odměňujeme je při pracovním výročí. oRádi se společně potkáváme i mimo práci, pořádáme fotbalové turnaje, Dny pro naše zaměstnance a jejich rodiny a další akce v průběhu roku. více na www.skutecnabudoucnost.cz Způsob prvního kontaktu: e-mailem nebo telefonicky. telefonicky 35 000 Kč

