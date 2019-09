Další porážku si připsali v 6. kole ČFL fotbalisté Brozan. Na hřišti Pardubic prohráli s místní rezervou 1:3.

Fotbalový zápas Brozany a Vltavín, ČFL 2018/2019 | Foto: Deník / Karel Pech

Vstup do zápasu přitom Sokolu vyšel, už ve 4. minutě poslal hosty do vedení Aljinovič. Domácí ale záhy odpověděli, gól do šatny vstřelil ve 45. minutě z penalty Mužík. Ze stejné situace přidali domácí deset minut po pauze třetí gól a svěřenci trenéra Čermáka tak vyšli opět bodově naprázdno.