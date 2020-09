Zatímco doma s Duklou to bylo spíše o produktivitě, ve 4. kole ČFL se fotbalistům Brozan vůbec nevedlo. V Živanicích ani nevystřelily na branku a vezou si tak porážku 0:2.

Fotbalisté Brozan ilustrační | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

„Po třech dobře odehraných utkáních přišlo kruté vystřízlivění. Byl to náš nejhorší výkon v sezóně,“ uznal po vlažném přístupu svých svěřenců trenér Brozan Jiří Šmidrkal. „Proti Dukle nám to tam jen nespadlo, ale teď to bylo takové ospalé, líné. Nevím, čím to bylo,“ pokrčil zklamaně rameny.